מזל טוב! קים ג'ונג און "נבחר" מחדש לעמוד בראשות המדינה 

אלפי נציגי מפלגת הפועלים בקוריאה הצפונית הכריעו כי רק המזכיר הכללי הנוכחי מסוגל להוביל את המדינה לזינוק קדימה, תוך שהם משבחים את יכולותיו לשדרג את ההרתעה הגרעינית ולנקות את שורות ההנהגה מבכירים מזדקנים.

קים ג'ונג און נבחר מחדש לתפקיד המזכיר הכללי של מפלגת הפועלים של קוריאה, כך דיווחה הבוקר סוכנות הידיעות הממשלתית של המדינה.

ההחלטה התקבלה במהלך היום הרביעי של הקונגרס התשיעי של המפלגה שנערך בפיונגיאנג, לאחר שאלפי הנציגים הגיעו למסקנה המפתיעה כי אין מועמד מתאים יותר מהמנהיג המכהן. לפי הדיווחים הרשמיים, הבחירה משקפת את "הרצון הבלתי מעורער והתשוקה המאוחדת" של כל שכבות האוכלוסייה, החל מחברי המפלגה ועד לאחרון החיילים בצבא העם.

במהלך נאומו בקונגרס, הסביר מזכיר המפלגה רי איל-הוואן את נחיצות המינוי וקבע כי "רק קים ג'ונג און יכול להנחות את מגמת הטרנספורמציה הענקית של המטרה שלנו על מסלול של זינוק קדימה לעלייה מתמדת ללא הפסקה". דבריו זכו לתשואות רמות מהקהל, שאישר את המשך כהונתו של קים כערב היחיד לביטחונה של המדינה בעידן של מתיחות גוברת.

נציגי הקונגרס ניצלו את המעמד כדי להעלות על נס את הישגיו הצבאיים של קים בחמש השנים האחרונות, בדגש על פיתוח תוכנית הגרעין. בהודעת המפלגה נמסר כי תחת הנהגתו הפך הצבא ל"כוח עילית עוצמתי המסוגל להתמודד עם כל איום תוקפני ביוזמתו ומוכן לכל סוג של מלחמה". הדברים נאמרו כשברקע מתהדקים הקשרים הצבאיים בין פיונגיאנג למוסקבה, מגמה שזכתה לברכת המשתתפים.

לצד הבעת האמון במנהיג העליון, הקונגרס הציג רשימה מעודכנת של חברי הוועד המרכזי של המפלגה, ממנה נעדרו באופן בולט מספר דמויות ותיקות. המודח הבכיר ביותר הוא צ'ו ריונג-הא, מי שנחשב בעבר לאיש החזק השני במדינה. החלפתו בבכירים צעירים יותר נתפסת כחלק מחילופי דורות שנועדו להבטיח נאמנות מוחלטת לקו הנוקשה שמוביל קים מול סיאול וושינגטון.

זמן קצר לאחר פרסום התוצאות, מיהר נשיא סין שי ג'ינפינג לשגר איגרת ברכה למקבילו הצפון קוריאני. שי ציין כי בחירתו של קים מסמנת "פרק חדש" ביחסי שתי המדינות. במקביל, במשרד האיחוד בסיאול ציינו כי הבחירה הייתה צפויה לחלוטין ונועדה בעיקר לבסס את פולחן האישיות סביב קים לקראת חמש השנים הבאות של תכנון כלכלי וצבאי.