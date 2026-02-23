בית המשפט בוולנסיין שבצפון צרפת הגיש אמש (ראשון) כתב אישום בגין רצח נגד שוטר עירוני, בעקבות תקרית ירי קטלנית שהתרחשה ביום רביעי האחרון.

השופט החוקר החליט להעמיד את השוטר לדין תוך שהוא שולל את האפשרות כי הירי בוצע כהגנה עצמית, כך נמסר בהודעת התביעה ביום ראשון.

האירוע החל כאשר כוחות המשטרה הוזעקו לדירתו של תושב המקום, בן 31, לאחר ששכנה דיווחה על צעקות מצוקה. השוטרים שהגיעו למקום מצאו את האיש כשהוא צועק "הצילו" בתוך דירה מבולגנת, וניסו להשתלט עליו לאחר שלא נענה לקריאותיהם להישכב על הקרקע.

במהלך ניסיון ההשתלטות שלף החשוד סכין, פצע את אחד השוטרים בידו וניסה להמשיך בתקיפה. בתגובה, השוטר הפצוע פתח באש לעברו.

ממצאי האוטופסיה שנערכה לקורבן העלו כי הוא נורה ארבע פעמים. מותו נגרם כתוצאה מ"דימום פנימי בבית החזה כתוצאה משלוש פגיעות ירי בשכמה השמאלית ופגיעה נוספת בביצפס הימני".

השוטר, שעל פי החוק הצרפתי צפוי לעונש של עד 30 שנות מאסר במידה ויורשע, שוחרר תחת מגבלות ופיקוח שיפוטי. זאת למרות בקשת התביעה להותירו במעצר, שוקלים כעת בפרקליטות להגיש ערעור על החלטת השחרור.

החקירה נמשכת כעת בשני מישורים, כאשר המטרה העיקרית היא לבחון את מצבו הנפשי של המנוח בעת האירוע. מדובר באדם שגר לבדו ולא היה מוכר למשטרה מעברו.

גורמי ימין בצרפת גינו את החלטת הפרקליטות להעמיד לדין שוטר שירה באדם חמוש בסכין, שאף פצע אותו בידו באמצעותו.