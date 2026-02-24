במהלך אירוע חלוקת פרסי סרטים שנערך ביום ראשון בבריטניה, נשמעה קריאה גזענית מהקהל בזמן שהשחקנים השחורים מייקל בי. ג'ורדן ודלרוי לינדו עמדו על הבמה כדי להכריז על הזוכה בקטגוריית האפקטים המיוחדים.

הקריאה, שכוונה כלפי אנשים שחורים, עוררה תמיהה ניכרת על פניו של לינדו, אולם המעמד נמשך כסדרו והפרס הוענק לאחד הסרטים.

בירור המקרה העלה כי מאחורי הדברים עומד ג'ון דייווידסון, אדם הלוקה בתסמונת ז'יל דה לה טורט, אשר נכח בטקס כאורח כבוד.

דייווידסון שימש השראה להפקת הסרט "אייסוור", העוסק בסיפור חייו ובהתמודדותו עם התסמונת בתקופה בה טרם הייתה מוכרת לציבור. התסמונת המדוברת מאופיינת בהתפרצויות קוליות ותנועתיות פתאומיות, אשר בחלק מהמקרים כוללות ביטויים פוגעניים הנאמרים ללא שליטה מצד הלוקה בה.

מארגני הטקס, שבו נכחו גם הנסיך והנסיכה מוויילס, צפו מראש את האפשרות להתרחשות מסוג זה והזהירו את הקהל לפני תחילת האירוע כי ייתכן ויישמעו קללות מהקהל. בתום הטקס פנה המנחה למשתתפים בבקשה לגלות הבנה למצבו של דייווידסון והביע התנצלות בפני כל מי שחש פגיעה מהדברים שנאמרו.

הסרט המבוסס על חייו של דייווידסון רשם הצלחה במהלך הערב וזכה בשני פרסים, בהם פרס הליהוק ופרס השחקן הטוב ביותר עבור הופעתו של רוברט הארוט. דייווידסון עצמו פועל בשנים האחרונות להגברת המודעות הציבורית למחלה ולהשלכותיה החברתיות.

תסמונת ז'יל דה לה טורט (Gilles de la Tourette) היא הפרעה נוירו-פסיכיאטרית מולדת, המתאפיינת בהופעת "טיקים" – תנועות או קולות פתאומיים, קצרים וחוזרים על עצמם, המבוצעים באופן בלתי רצוני. התסמונת מופיעה בדרך כלל בשנות הילדות והיא קשורה לפעילות לא סדירה של מוליכים עצביים במוח, בראשם הדופמין, האחראים על בקרת התנועה והתקשורת בין תאי העצב.

התסמינים מתחלקים לטיקים תנועתיים (כגון מצמוץ, עיוותי פנים או משיכת כתפיים) ולטיקים קוליים (כגון כחכוח בגרון, נביחה או חזרה על מילים). במקרים אחרים, התופעה כוללת "קופרולליה" – פליטת מילים גסות או עלבונות ללא שליטה, כפי שאירע בתקרית בטקס הבאפט"א.