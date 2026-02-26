טאקר קרלסון, העיתונאי העצמאי שהפך עם השנים לאנטי-ישראלי מובהק בשם העליונות האמריקנית, טוען כי המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן אינו אלא אחיזת עיניים שנועדה להרגיע את ישראל.

לדבריו, ארה"ב אינה מעוניינת כלל להילחם באיראן מכיוון שאין לה שום אינטרס בנושא. ובכל זאת, ארה"ב בחרה במודע להיכנס למשא ומתן עם האיראנים - והכל כמובן בגלל ישראל.

קרלסון אמר כי ארה"ב מנסה בעצם למזער נזקים, ועל כן פונה ישירות לאיראן כדי שישראל תחשוב פעמיים לפני שהיא תוקפת.

"מלחמת עיראק הייתה קטסטרופה, וטראמפ היה הדמות הפוליטית הגדולה הראשונה שהייתה מוכנה לומר זאת. הוא תמיד ידע זאת. אז השאלה היא: למה הוא בכלל ישקול מלחמה נוספת, הפעם עם איראן?", תהה קרלסון.

בשלב זה קידם קרלסון את תיאוריית הקונספירציה, לפיה "תשובה אחת היא שוושינגטון עשויה לא לשלוט באופן מלא בשאלה האם מלחמה כזו תתחיל. ישראל, תחת בנימין נתניהו, עלולה להחליט לתקוף את איראן בכוחות עצמה, ללא תיאום.

אם זה יקרה, איראן כמעט בוודאות תגיב נגד ישראל, ועלולה גם לפגוע בנכסים ובתשתיות אנרגיה אמריקאיות במפרץ. בנקודה זו, אמריקה תימשך אוטומטית.

מנקודת מבט זו, ייתכן שארה"ב אינה מבקשת מלחמה עם איראן כלל, אלא מנסה לרסן את פעולותיה של בעלת בריתה הקרובה ביותר ולמנוע סכסוך רחב יותר."

המסר שמנסה קרלסון להעביר למעשה, הוא שאיראן היא הקורבן, מדינה שנמצאת תחת איום ישראלי מתמשך, בעוד ארה"ב מנסה למנוע מאיראן להגיב גם כנגדה.

בדבריו הופך קרלסון את ישראל למסוכנת גם כלפי ארה"ב, אשר נאלצת אפוא לגשת למשא ומתן עבור מלחמה אותה היא איננה מעוניינת לקיים - רק בגלל שישראל עלולה לפוצץ הכל.