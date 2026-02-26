בית המשפט בפריז גזר היום (חמישי) שנת מאסר בפועל וצו הרחקה לצמיתות מהמדינה על מהדיה אספנדיארי, אזרחית איראנית שהורשעה בעבירות של שבח לטרור. ההחלטה השיפוטית נחשבת לצעד המכריע שעשוי להוביל להשלמת עסקת חילופין בין פריז לטהרן, במסגרתה יוחזרו לצרפת שני אזרחים המוחזקים באיראן מזה קרוב לארבע שנים.

במרכז הפרשה עומדת פעילותה של אספנדיארי ברשתות החברתיות, שם ניהלה ערוצי תקשורת שתמכו בארגוני הטרור חמאס וחיזבאללה. במהלך משפטה הודתה הנאשמת כי היא רואה בטבח שביצע חמאס בישראל ב-7 באוקטובר מעשה התנגדות לגיטימי, ושללה את הגדרתו כפעולת טרור. התביעה הציגה ראיות לכך שהיא הפעילה רשת הפצה בשם ציר ההתנגדות שכללה אלפי מנויים בפלטפורמות שונות.

גזר הדין ניתן על רקע משא ומתן דיפלומטי רגיש בין המדינות. האזרחים הצרפתים ססיל קוהלר וז'אק פריז, שנעצרו באיראן בשנת 2022 תחת האשמות שווא בריגול, הועברו לאחרונה למעצר בתנאי שגרירות בטהרן כחלק מההסכמות המתגבשות. גורמים רשמיים באיראן הבהירו בשבועות האחרונים כי שחרורם המלא והחזרתם לצרפת תלויים בסיום ההליכים המשפטיים נגד אספנדיארי בפריז.

אספנדיארי הגיעה לצרפת לפני כשמונה שנים למטרות לימודים אקדמיים, אך נעצרה בפברואר האחרון בעקבות דיווחים על פעילותה המקוונת. לאחר תקופת מעצר ממושכת היא הועברה למתחם השגרירות האיראנית בפריז שם שהתה עד למתן פסק הדין. כעת, עם קביעת העונש וצו הגירוש, נראה כי נסללה הדרך המשפטית שתאפשר את יציאתה מהמדינה במקביל להשבתם של קוהלר ופריז לביתם.