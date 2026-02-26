קצין לשעבר באמ"ן נגזר לעונש מאסר כבד, בפרשה שהסעירה את יוון

בית משפט ביוון גזר היום עונשי מאסר על טל דיליאן, קצין בכיר לשעבר באמ"ן, ועל שותפתו העסקית שרה אלכסנדר פייסל חמו, במסגרת פרשת רוגלות שהסעירה את המדינה מאז 2022.

הפרשה החלה בעקבות טענות של עיתונאי כלכלי ושל מנהיג מפלגת האופוזיציה המרכזית PASOK כי היו נתונים למעקב מדינתי באמצעות נוזקת טלפון.

לפי מסמכי בית המשפט, הטלפון של העיתונאי תנסיס קוקאקיס הודבק ברוגלת Predator, שפותחה על ידי Cytrox, חברת מעקב הפועלת במסגרת אינטלקסה, חברה המתמחה באיסוף נתונים שנמצאת בבעלות דיליאן.

בהמשך נמצאו עקבות של הרוגלה בעשרות מכשירים, בהם של פוליטיקאים, שרים, אנשי מודיעין ואנשי עסקים. הפרשה זעזעה את ממשלת יוון והובילה לפיטורי ראש הסגל של ראש הממשלה. הממשלה הכחישה כל מעורבות או ידיעה על האזנות בלתי חוקיות.

שני הישראלים ושני אנשי עסקים יוונים נידונו בסך הכול לעונש מאסר מצטבר בהיקף של 126 שנים ושמונה חודשים, מהם שמונה שנים לריצוי בפועל.

בית המשפט הרשיע את ארבעת הנאשמים ב"הפרת סודיות של תקשורת טלפונית", "שיבוש מערכת רישום נתונים אישיים על בסיס חוזר", ו"גישה בלתי חוקית למערכת מידע או לנתונים".

נציין כי גם משרד האוצר האמריקני הטיל בשנים קודמות סנקציות על דיליאן ועל חברת אינטלקסה. בארה"ב האשימו את הישראלי שבחסות הרוגלה הקשורה לחברה שלו נפגעו פקידים בממשל האמריקני, עיתונאים ומומחי מדיניות.