כיכר השבת
אחרי נפילת הרודן

היח"צ האיראני החל: כך נראית הפלת כטב"מ ריפר - ושיגורי הטילים הבליסטיים

האיראנים החלו לפרסם תיעודים ממלחמת "הבטחת אמת 4", כפי שהם מכנים את הסבב האחרון, ואולי האחרון בהחלט | בתיעוד שפורסם נראית הפלת כטב"ם מדגם ריפר אמריקני בשמי המזרח התיכון | במקביל פרסמו האיראנים את שיגור הטילים הבליסטיים לישראל והבסיסים האמריקנים באזור, בו נהרגו מספר חיילים אמריקנים (חדשות) 

1תגובות

ברקע ההצלחות הדמיוניות בס"ד של המבצע ב, בין היתר בחיסולו של עלי חמינאי, האיראנים מתנחמים בשעות האחרונות בכמה סרטונים שפרסמו ברשתות החברתיות.

באחד מהם נראה כטב"ם אמריקני מדגם 'ריפר' מופל מהאוויר בשמי המזרח התיכון. בתיעוד נראית כוונת מכוונת על כלי הטיס, מה שמביא לבסוף לאיבוד שיווי משקל ונפילה אנכית.

בתיעוד אחר שפרסמו הלילה משמרות המהפכה נראים רגעי שיגורי הטילים הבליסטיים מרחבי איראן לעבר מטרות במזרח התיכון.

לפני זמן קצר, הודיעה ארה"ב על מותם של שלושה חיילים אמריקנים, ככל הנראה בעקבות ירי הטילים הבליסטיים על בסיסי הצבא.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
טיפשים איבדתם את המנהיג העליון את הרמטכל ואתם מתלהבים מאיזו הפלה של כטב"ם שכמוהו יש עוד אלפים אבל העיקר שאנחנו מכסחים לכם תצורה ואתם עוד בטוחים שניצחתם
אין על ביבי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר