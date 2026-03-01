10 10 0:00 / 1:15

ברקע ההצלחות הדמיוניות בס"ד של המבצע באיראן, בין היתר בחיסולו של עלי חמינאי, האיראנים מתנחמים בשעות האחרונות בכמה סרטונים שפרסמו ברשתות החברתיות.

באחד מהם נראה כטב"ם אמריקני מדגם 'ריפר' מופל מהאוויר בשמי המזרח התיכון. בתיעוד נראית כוונת מכוונת על כלי הטיס, מה שמביא לבסוף לאיבוד שיווי משקל ונפילה אנכית. בתיעוד אחר שפרסמו הלילה משמרות המהפכה נראים רגעי שיגורי הטילים הבליסטיים מרחבי איראן לעבר מטרות במזרח התיכון. לפני זמן קצר, הודיעה ארה"ב על מותם של שלושה חיילים אמריקנים, ככל הנראה בעקבות ירי הטילים הבליסטיים על בסיסי הצבא.