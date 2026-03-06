הנשיא דונלד טראמפ שולל פלישה קרקעית לאיראן: "בזבוז זמן"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, דחה הלילה (בין חמישי לשישי) את האפשרות הצבאית של פלישה קרקעית לאיראן.

בריאיון לרשת NBC News אמר הנשיא טראמפ: "זה בזבוז זמן. הם איבדו הכול. הם איבדו את הצי שלהם. הם איבדו כל דבר שאפשר לאבד".

טראמפ הדגיש שהוא רוצה להיות מעורב במינוי ההנהגה החדשה של איראן: "אנחנו רוצים להיכנס ולנקות הכול. אנחנו לא רוצים מישהו שיבנה הכול מחדש לאורך תקופה של עשר שנים".

לדבריו: "אנחנו רוצים שיהיה להם מנהיג טוב. יש כמה אנשים שאני חושב שיעשו עבודה טובה".

מוקדם יותר אתמול התייחס הנשיא להתקדמות במלחמה נגד איראן ואמר: "צבא ארה"ב, יחד עם השותפים הישראלים הנפלאים, ממשיך למוטט לחלוטין את האויב הרבה לפני לוח הזמנים, וברמות שאנשים מעולם לא ראו קודם לכן".

לדבריו: "אנחנו משמידים עוד ועוד מיכולת הטילים והרחפנים של איראן בכל שעה, מנטרלים אותם בצורה שאיש לא חשב שאפשרית".