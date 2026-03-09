למרות ההכחשות הנמרצות דובר משרד החוץ האיראני מסר היום (שני) לרשת התקשורת אלג'זירה כי תחנת התפלת מים באי קישם הותקפה משטחי "אחת המדינות השכנות".

כזכור, בישראל טענו אתמול כי איחוד האמירויות ביצעה לראשונה תקיפה בשטח איראן, כאשר היעד היה מתקן התפלת מים. באמירויות, מנגד, מיהרו להכחיש את הדיווחים והגדירו אותם "חדשות כזב".

לפי גורמים ישראלים שאישרו את האירוע, מדובר בתקיפה ראשונה של האמירויות בתוך איראן מאז תחילת ההסלמה האזורית. התקיפה בוצעה, לטענתם, בתגובה למתקפות הטילים והכטב"מים של טהרן נגד מדינות המפרץ.

היעד שנבחר – מתקן התפלה – נחשב לתשתית אזרחית קריטית, והתקיפה לכאורה מסמנת עליית מדרגה בעימות האזורי והצטרפות בפועל של אחת ממדינות המפרץ למעגל התקיפות הישירות נגד הרפובליקה האסלאמית.

עם זאת, באיחוד האמירויות דחו את הדיווחים על התקיפה. גורם שמקורב לשלטון באיחוד האמירויות אמר כי "באבו דאבי מתקשים להבין את ההתנהלות הישראלית ואת אופי התדרוכים שיוצאים מירושלים. מדובר במדינה ריבונית שמקבלת את החלטותיה באופן עצמאי. פרסומים מהסוג הזה אינם מסייעים למאמץ האזורי ועלולים לגרום לנזק ליחסים".

עוד הוסיף הגורם, לפי הדיווח של רועי קייס: "זה לא ראוי שמה שנקרא "גורם ישראלי בכיר" ידבר בשמנו ו/או יפיץ שמועות על פעולות של מדינה ריבונית אחרת".

במקביל, יו"ר וועדת החוץ והביטחון וההגנה במועצה הפדרלית האמירותית עלי א-נועיימי הכחיש בציוץ בחשבון שמפעיל ברשת X את הפרסומים בישראל ואמר כי מדובר בפייק ניוז. "כשאנחנו עושים משהו", הוא הוסיף, "יש לנו את האומץ להכרז על כך".