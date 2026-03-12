בתיעוד שפורסם על ידי צבא ארה"ב, נראים רגעי התדלוק האווירי בשמי המזרח התיכון של מטוסי F-18 סופר הורנט, ממטוס סטראטוטנקר KC-135R.

פעולת התדלוק האווירי של מטוס הסופר הורנט מתבצעת בשיטת ה"סל וצינור". בניגוד למטוסי חיל האוויר המשתמשים בשיטת ה"בום" הקשיח, מטוס ה-F-18 מצויד במוט תדלוק נשלף הממוקם בצד ימין של חרטום המטוס.

הטייס מתמרן את המטוס לעבר סל גמיש המשתלשל מקצה צינור של מטוס תדלוק, ויוצר חיבור פיזי המאפשר את העברת הדלק בספיקה גבוהה.

אחד המאפיינים הייחודיים של ה-F-18 סופר הורנט הוא יכולתו לשמש בעצמו כמתדלק עבור מטוסים אחרים, במשימות המכונות "באדי סטור".

באמצעות התקנת מכל דלק חיצוני מרכזי המצויד במערכת צינור וסל, מטוס סופר הורנט אחד יכול לספק דלק לחבריו למבנה. יכולת זו קריטית במיוחד במהלך סבבי נחיתה על נושאת המטוסים, כאשר מטוסים שנותרו עם כמות דלק נמוכה זקוקים לגיבוי מיידי כדי להמשיך להמתין לתורם לנחות בבטחה.

התהליך דורש ריכוז גבוה ומיומנות מצד הטייסים, במיוחד כאשר הוא מתבצע בתנאי מזג אוויר קשים או בלילה. השמירה על מיקום מדויק ביחס למטוס המתדלק הכרחית למניעת ניתוקים או נזק לציוד.

מעבר להיבט הטכני, התדלוק האווירי מעניק למפקדי הכוח אפשרות לתכנן תקיפות בעומק שטח האויב או לקיים סיורי הגנה אווירית רציפים מבלי להחזיר את המטוסים לסיפון נושאת המטוסים בתדירות גבוהה.

צפו בתיעוד.