כיכר השבת
מלחמה בשחקים

מרהיב: רגעי התדלוק של מטוסי ה-'סופר הורנט' האמריקנים בשמי המזרח התיכון | כך זה עובד

בתיעוד שפורסם על ידי צבא ארה"ב, נראים רגעי התדלוק האווירי בשמי המזרח התיכון של מטוסי F-18 סופר הורנט, ממטוס סטראטוטנקר KC-135R | צפו בתיעוד (חדשות)

| צילום: צילום: סנטקום
(צילום: סנטקום)

בתיעוד שפורסם על ידי צבא ארה"ב, נראים רגעי התדלוק האווירי בשמי המזרח התיכון של מטוסי F-18 סופר הורנט, ממטוס סטראטוטנקר KC-135R.

פעולת התדלוק האווירי של מטוס הסופר הורנט מתבצעת בשיטת ה"סל וצינור". בניגוד למטוסי חיל האוויר המשתמשים בשיטת ה"בום" הקשיח, מטוס ה-F-18 מצויד במוט תדלוק נשלף הממוקם בצד ימין של חרטום המטוס.

הטייס מתמרן את המטוס לעבר סל גמיש המשתלשל מקצה צינור של מטוס תדלוק, ויוצר חיבור פיזי המאפשר את העברת הדלק בספיקה גבוהה.

אחד המאפיינים הייחודיים של ה-F-18 סופר הורנט הוא יכולתו לשמש בעצמו כמתדלק עבור מטוסים אחרים, במשימות המכונות "באדי סטור".

באמצעות התקנת מכל דלק חיצוני מרכזי המצויד במערכת צינור וסל, מטוס סופר הורנט אחד יכול לספק דלק לחבריו למבנה. יכולת זו קריטית במיוחד במהלך סבבי נחיתה על נושאת המטוסים, כאשר מטוסים שנותרו עם כמות דלק נמוכה זקוקים לגיבוי מיידי כדי להמשיך להמתין לתורם לנחות בבטחה.

התהליך דורש ריכוז גבוה ומיומנות מצד הטייסים, במיוחד כאשר הוא מתבצע בתנאי מזג אוויר קשים או בלילה. השמירה על מיקום מדויק ביחס למטוס המתדלק הכרחית למניעת ניתוקים או נזק לציוד.

מעבר להיבט הטכני, התדלוק האווירי מעניק למפקדי הכוח אפשרות לתכנן תקיפות בעומק שטח האויב או לקיים סיורי הגנה אווירית רציפים מבלי להחזיר את המטוסים לסיפון נושאת המטוסים בתדירות גבוהה.

צפו בתיעוד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר