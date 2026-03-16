ארצות הברית השמידה למעלה מ-90 מטרות צבאיות באי קארג וחיסלה יותר מ-100 כלי שיט של איראן במהלך 16 ימי מבצע "זעם אפי", כך לפי עדכון של מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית, אדמירל בראד קופר.

הגנרל האחראי על המלחמה מול איראן מסר היום (שני) עדכון על התקדמות המערכה וציין כי הכוחות האמריקאיים עברו משלב של הגנה ויירוט לשלב של פירוק תשתית הייצור הצבאית של המשטר האיראני.

​לדברי קופר, הכוחות הפועלים באזור כוללים כ-50,000 חיילים אשר הוציאו לפועל עד כה למעלה מ-6,000 גיחות קרביות של חיל האוויר, הצי והמארינס. "במשך 16 ימים סיפקנו כוח אש מכריע בעומק איראן", הצהיר האדמירל והוסיף כי המטרות מוגדרות בבירור ומתמקדות בחיסול מערכי הטילים הבליסטיים, הכטב"מים והאיומים הימיים.

​במהלך דבריו הציג קופר תיעוד הממחיש את השמדת בסיסי משמרות המהפכה, ביניהם מפעל לייצור כטב"מים בטהרן שהותקף ב-11 במרץ ומתקן לייצור טורפדו שהושמד בשבוע שעבר.

קופר הסביר את שינוי האסטרטגיה ואמר כי "זה דבר אחד להתגונן באמצעות תקיפת משגרים ויירוט טילים וכטב"מים, אבל זה דבר אחר לחסל את מנגנון הייצור הרחב שעומד מאחוריהם. ואנחנו עושים זאת היום". הוא הדגיש כי "תקיפות ארצות הברית והשותפות עושות בדיוק את מה שהן נועדו לעשות, לעמוד ביעדים צבאיים ברורים מאוד לחיסול היכולת של איראן להקרין כוח נגד אמריקאים ונגד שכנותיה".

​האדמירל התייחס בדבריו גם לתוקפנות האיראנית הנרחבת, שכללה למעלה מ-300 תקיפות נגד מטרות אזרחיות ב-12 מדינות שונות בשבועיים האחרונים, בהן מדינות ערב ואירופה.

קופר גינה בחריפות את הפעילות האיראנית האחרונה נגד ישראל וציין כי "רק בימים האחרונים שיגר המשטר האיראני מתקפה חסרת אחריות נגד שכונות אזרחיות בתל אביב עם פצצות מצרר, סוג תחמושת חסרת הבחנה מטבעה".

​בסיכום דבריו הדגיש קופר את היתרון המבצעי של הקואליציה על פני איראן וטען כי "היכולות של איראן דועכות בעוד שהיכולות והיתרונות שלנו ממשיכים להיבנות".

הוא שיבח את מערך הלוגיסטיקה האמריקאי המאפשר את רצף התקיפות, וקבע כי "אין צבא אחר על פני כדור הארץ שמבצע לוגיסטיקה כמו צבא ארצות הברית". קופר חתם את דבריו בהתחייבות להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לאיים על חופש השיט במצר הורמוז ובאזור כולו.