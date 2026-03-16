נחיתות תחת אש: שדה התעופה בדובאי הושבת מתקיפה איראנית מדויקת

נמל התעופה הבינלאומי בדובאי החל לחזור בהדרגה לפעילות, לאחר שתקיפת כטב"ם איראנית גרמה לשריפה במכל דלק והובילה להשבתה זמנית של הטיסות.

לפי הרשויות בדובאי לא דווח על נפגעים באירוע. התקיפה התרחשה על רקע המלחמה בין ארצות הברית וישראל לבין איראן, שנכנסה לשבוע השלישי שלה ומשבשת באופן משמעותי את פעילות התעופה באזור.

המלחמה יצרה טלטלה בענף התעופה העולמי, כאשר טיסות רבות בוטלו, נדחו או הוסטו למסלולים אחרים בשל סגירת חלק גדול מהמרחב האווירי במזרח התיכון מחשש למתקפות טילים ורחפנים.

רשות התעופה האזרחית של דובאי הודיעה היום (שני) כי הטיסות מתחילות להתחדש בהדרגה ליעדים מסוימים. חברת התעופה אמירייטס מסרה כי היא מצפה לחדש חלקית את פעילותה לאחר התקיפה, אך ציינה כי כמה טיסות שתוכננו ליום שני בוטלו.