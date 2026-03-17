הודו שוברת את הקיפאון במפרץ: הראשונה לאבטח מכליות תחת אש

בזמן ששוק האנרגיה העולמי נמצא תחת לחץ כבד ורוב מדינות העולם נמנעות מהכנסת ספינות למצר הורמוז מחשש להסלמה, הודו החליטה להפסיק להמתין.

תחת "מבצע סנקלפ", חיל הים ההודי מפעיל ספינות מלחמה המבצעות ליווי פעיל למכליות מטען וגז בדרכן לנמלי המדינה. מהלך זה נחשב לחריג ונועז במיוחד, שכן הוא מתבצע בזמן של איום ממשי ולא תיאורטי באזור שנראה כעת כזירת מלחמה ימית לכל דבר.

הדיווחים מהשטח מצביעים על הצלחות ראשונות: מכליות הגז ההודיות "Shivalik" ו-"Nanda Devi" חצו את המצר בבטחה תחת עינם הפקוחה של כלי שיט צבאיים הודיים. מדובר בחריגה נדירה מהמצור האיראני ששיבש את אספקת האנרגיה העולמית, מה שמציב את הודו בעמדה ייחודית כמי שאינה נרתעת מהאיומים ומבטיחה את האינטרסים שלה בעצמה.

לעומת הנחישות ההודית, שאר העולם נראה כמי שמעדיף להמתין שמישהו אחר יעשה את העבודה. הנשיא דונלד טראמפ פנה לכ-7 מדינות מרכזיות – בהן בריטניה, צרפת, גרמניה, יפן וסין – בבקשה לשלוח ספינות מלחמה לאבטחת המצר, אך נתקל ב"קיר של סירוב". גרמניה, צרפת ואיטליה סירבו לשלוח כוחות, ובריטניה הבהירה כי לא תיגרר למלחמה רחבה.

בעוד המדינות המערביות ואפילו בעלות בריתה הקרובות של ארה"ב מהססות וחוששות מהסיכון הכרוך בעימות ישיר, הודו היא המדינה היחידה ששוברת בפועל את הקיפאון.