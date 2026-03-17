נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף בפוסט כי רוב המדינות החברות בברית נאט"ו בחרו שלא להצטרף למאמץ המלחמתי נגד איראן.

לדבריו, "ארצות הברית קיבלה הודעה מרוב 'בעלות בריתנו' בנאט"ו שהן אינן רוצות להיות מעורבות במבצע הצבאי שלנו נגד משטר הטרור של איראן, במזרח התיכון, זאת, למרות העובדה שכמעט כל מדינה הסכימה בתוקף עם מה שאנו עושים, ושלא ניתן לאפשר לאיראן, בשום פנים ואופן, צורה או דרך, להחזיק בנשק גרעיני."

הנשיא הביע חוסר שביעות רצון מהתנהלות הברית וציין כי "אני לא מופתע מפעולתן, עם זאת, כי תמיד החשבתי את נאט"ו, שבה אנו מוציאים מאות מיליארדי דולרים בשנה בהגנה על אותן מדינות ממש, ככביש חד סטרי - אנחנו נגן עליהן, אבל הן לא יעשו כלום עבורנו, במיוחד, בעת צרה." למרות זאת, הוא הדגיש את ההישגים המבצעיים המרשימים שהושגו באופן עצמאי.

בפירוט המצב הצבאי הנוכחי, טען טראמפ כי "למרבה המזל, השמדנו את צבאה של איראן הצי שלהם נעלם, חיל האוויר שלהם נעלם, הנ"מ והמכ"ם שלהם נעלמו ואולי, הכי חשוב, המנהיגים שלהם, כמעט בכל דרג, נעלמו, כדי לא לאיים עלינו, על בעלות בריתנו במזרח התיכון, או על העולם, לעולם לא עוד!"

לסיכום, הצהיר הנשיא כי ארצות הברית עומדת איתנה ללא צורך בסיוע בינלאומי. הוא הסביר כי "בגלל העובדה שנחלנו הצלחה צבאית שכזו, אנחנו כבר לא 'צריכים', או חושקים, בסיוע של מדינות נאט"ו - מעולם לא היינו צריכים! כך גם לגבי יפן, אוסטרליה או דרום קוריאה. למעשה, כנשיא ארצות הברית של אמריקה, המדינה החזקה ביותר בהפרש ניכר בכל מקום בעולם, אנחנו לא צריכים עזרה מאף אחד!"

נשיא ארה"ב הזכיר בדבריו את העובדה שארה"ב היא המממנת הגדולה של הארגון, בכך איים למעשה להפסיק את שיתוף הפעולה העתידי עם הארגון שמגן בעיקר על אירופה.