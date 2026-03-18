יותר משנים-עשר כלי טיס מאוישים מרחוק מסוג ריפר הושמדו במלחמה האמריקנית נגד איראן, כך לפי דיווח ברשת ABC.

​גורמים רשמיים בארצות הברית אישרו כי הכלים, שעלות כל אחד מהם נאמדת ב-16 מיליון דולרים, אבדו כתוצאה מפגיעת טילים איראניים באוויר או הושמדו על הקרקע מאש שנורתה לעברם.

לפי ABC, כמות האבידות הגבוהה של כלי הטיס הללו מלמדת על היקף הפריסה הרחב של המערך האווירי במסגרת המערכה האמריקנית באזור.

​לפי הדיווח ברשת ABC News המסתמך על אישורם של שני פקידים אמריקנים, מדובר בכלים המשמשים למשימות איסוף מודיעין וסיור, אך הם מצוידים גם בטילי הלפייר המאפשרים תקיפת מטרות מהאוויר.

המידע על אובדן כלי הטיס פורסם לראשונה בעיתון וול סטריט ג'ורנל. לוטננט גנרל בדימוס דאג לוט, לשעבר שגריר ארצות הברית בנאט"ו, ציין בהקשר ליכולות המקומיות כי "איראן עדיין שומרת על יכולת כטב"מים לתקוף ברחבי האזור".

​היצרנית ג'נרל אטומיקס סגרה את קו הייצור של הריפר בשנה שעברה, לאחר שהשלימה בנייה של 575 יחידות מהדגם.

חיל האוויר האמריקני הכריז על חוזה הרכישה האחרון שלו כבר בשנת 2020. דובר החברה המייצרת, סי מארק ברינקלי, מסר כי "המנה האחרונה עלתה כ-16 מיליון דולר לכל אחד ברכישה של קבוצה בת ארבעה".

מדובר במכה כלכלית נוספת לצבא האמריקאי שכבר איבד ארבעה מטוסים במלחמה, מטוס תדלוק אחד בתאונה מבצעית ושלושה נוספים מאש ידידותית לכאורה בכווית.