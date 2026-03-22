נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען כי כעת "לאחר מותה של איראן" לדבריו, האיום המרכזי על ארצות הברית מגיע דווקא מבית.

“כעת, עם מותה של איראן, האויב הגדול ביותר של אמריקה הוא השמאל הרדיקלי, הבלתי כשיר מאוד, והמפלגה הדמוקרטית”, כתב הנשיא בפוסט שפרסם ברשת החברתית שבבעלותו.

מוקדם יותר הזהירה איראן כי כל תקיפה שתכוון נגד תשתיות האנרגיה שלה תיענה במתקפות תגמול נגד נכסי אנרגיה ותשתיות של ארצות הברית וישראל באזור.

בהודעה שפורסמה בכלי תקשורת ממלכתיים ובערוצים חצי רשמיים, צוטט דובר צבאי איראני שאמר כי “אם תשתיות הדלק והאנרגיה של איראן יותקפו על ידי האויב, כל תשתיות האנרגיה, טכנולוגיית המידע ומתקני ההתפלה השייכים לארצות הברית ולישות הישראלית באזור יהוו מטרה”.

ההודעה הגיעה לאחר שטראמפ פרסם אולטימטום בן 48 שעות לאיראן, והזהיר כי וושינגטון תפעל צבאית אם מצר הורמוז לא ייפתח מחדש. טראמפ כתב כי “אם איראן לא תפתח באופן מלא, ללא איום, את מצר הורמוז בתוך 48 שעות מרגע זה, ארצות הברית תפגע ותשמיד את תחנות הכוח שלהן, החל מהגדולה ביותר”.

מצר הורמוז, הנמצא בין איראן למדינות המפרץ, נחשב לאחד מצווארי הבקבוק החשובים בעולם להעברת נפט וגז, והוא מספק כחמישית מתפוקת הנפט העולמית. מאז תחילת חודש מרץ, זמן קצר לאחר פרוץ העימות עם איראן, התנועה במצר הוגבלה באופן משמעותי.