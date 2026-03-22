למרות סכנת המוות

איזה אומץ! האיראני תיעד את החיילים ברחוב: "חמינאי ולריג'אני מחכים לכם בגיהינום"

אזרח איראני אמיץ במיוחד פרסם תיעוד ויזואלי של נוכחות צבאית רחבה ברחובות העיר, זאת למרות איומים רשמיים מצד המשטר בטהרן כי מי שיצלם מיקומי כוחות צבא וביטחון צפוי לעונש מוות

אזרח איראני אמיץ במיוחד פרסם תיעוד ויזואלי של נוכחות צבאית רחבה ברחובות העיר, זאת למרות איומים רשמיים מצד המשטר בטהרן כי מי שיצלם מיקומי כוחות צבא וביטחון צפוי לעונש מוות.

בסרטון שהתפרסם ברשתות נראים חיילים רבים כשהם פרוסים במוקדים שונים, בעוד המצלם עובר בקרבתם וקורא לעברם "שכירי חרב חסרי ערך, תעמדו ממש כאן, אמריקה מגיעה כדי לטפל בכם".

​במהלך התיעוד נשמע האזרח פונה כביכול אל הכוחות בשטח ומזהיר אותם כי "כטב"מים וטילים מגיעים לעברכם".

לדבריו, "האדונים שלכם מחכים, ברוכים הבאים לגיהינום", תוך שהוא מבהיר לאותם חיילים כי "כאשר חמינאי והלאריג'אנים ילכו לגיהינום, אתם לא תהיו כלום".

​האזרח המשיך בדבריו נגד צמרת השלטון האיראנית וציין בפני החיילים המוצבים ברחובות כי "אתם אפילו לא תיחשבו למספר" ברגע שהמשטר יקרוס.

הוא חתם את דבריו באופטימיות לגבי עתיד המדינה ואמר בביטחון כי "בקרוב מאוד אנו העם נקיים את חגיגת הניצחון הסופי".

​התיעוד מגיע על רקע לחץ גדול בצמרת האיראנית בגלל המלחמה עם ישראל וארה"ב, וניסיונות של השלטון להטיל מורא על האזרחים כדי למנוע דליפת מידע על תנועות הצבא.

העובדה שהסרטון צולם והופץ למרות החקיקה המחמירה והסכנה הממשית לחיי המצלם, מעידה על התעזות גוברת בקרב חלקים בציבור האיראני. בישראל מקווים כי לבסוף ייאותו האיראנים לצאת לרחובות, מה שלא קרה עד כה.

4
כל הכבוד!
נפעם
3
מי שמבין זה פשוט קורע מצחוק הוא עושה אותם גרוש וחצי
פרסי
2
התרגום של מה שהוא אומר זה "שכירי חרב חסרי ערך. עמדו כאן, אמריקה בדרך אליכם. רחפנים וטילים באים לקחת אתכם. כשחמינאי ולריג'אני הולכים לגיהנום - אתם כלום יותר, אפילו לא מספר. אדונכם מכחים לכם, ברוכים הבאים לגיהנום. בקרוב מאוד אנחנו, העם, נחגוג את הניצחון הסופי!"
ע"פ תרגום גוגל
1
זה קול של אישה
נחשון

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

