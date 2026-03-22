כיכר השבת
יביא הפיכה?

"הנסיך הלוזר": כך מכנה טראמפ את בן השאה הגולה, בעקבות דו"ח מדאיג

בכתבה נרחבת שפורסמה על רזא פהלווי, בנו הגולה של השאה לשעבר של איראן, תואר מצב התמיכה שלו בתוך המדינה | דו"ח מודיעין אמריקני שהוצג לנשיא דונלד טראמפ שבוע לפני פרוץ הלחימה קבע כי אין לפהלווי רשת מספקת בתוך איראן כדי להוביל הפיכה (בעולם)

טראמפ מימין, פהלווי משמאל (צילום: שאטרסטוק, הבית הלבן)

ה'ניו יורקר' פרסם כתבה נרחבת על רזא פהלווי, בנו הגולה של השאה לשעבר של , ובה תואר מצב התמיכה שלו בתוך המדינה.

במהלך השבועות הראשונים של המחאות שהחלו במדינה בסוף דצמבר, רזא פהלווי, בן 65, ניסה למנף את ההפגנות נגד המשטר ולהוביל שינוי. הוא פרסם מסר בו קרא לאיראנים להצטרף ולהשמיע סיסמאות נגד המשטר מבתיהם ומרחובות הערים.

בתוך יומיים התקיימו הפגנות רחבות ביותר בלמעלה ממאה וחמישים ערים, ובבירה איראנים צעקו לא רק לסיום המשטר אלא גם לקריאה לשובו של פהלווי עצמו, עם הסיסמה “יחי השאה”.

למרות התמיכה הרחבה שקיבל, דו"ח מודיעין אמריקני שהוצג לנשיא שבוע לפני פרוץ הלחימה קבע כי אין לפהלווי רשת מספקת בתוך איראן כדי להוביל הפיכה של המשטר.

ולי נאסר, פרופסור באוניברסיטת ג’ונס הופקינס הסביר כי “יש הבדל בין להיות עם ארגון פעיל בשטח לבין אנשים שאוהבים אותך. אם אתה רוצה לשנות משטר, אתה צריך פעילות בשטח.”

לפי הדיווח, בעקבות כך, טראמפ ויועציו החלו לכנות את רזא פהלווי “הנסיך הלוזר” (“loser prince”). מוקדם יותר הביע פהלווי בקשה מארה"ב שלא לתקוף תשתיות אנרגיה של איראן, מתוך טענה כי המלחמה היא נגד משמרות המהפכה, ולא האזרחים האיראניים.

