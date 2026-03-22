בדרך להשמדת איראן?

המלחמה תסתיים בקרוב? לא אצל טראמפ | זה המסר שהעבירו האמריקנים לדרג המדיני בישראל

הממשל האמריקני העביר בימים האחרונים מסר לצמרת בישראל, לפיו התוכניות המבצעיות עלולות לקחת עוד שבועות ארוכים, ובהתאם לכך תתארך המלחמה | המסר משתלב עם  האולטימטום שהציב טראמפ לאיראנים, לפיו אם לא יפתחו את המצר בתוך 48 שעות – ארה"ב תפעל להשמדת תחנות הכוח באיראן (שאגת הארי)

קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים האמריקאית על שם ג'רלד ר. פורד (צילום: החשבון הרשמי של פיקוד המרכז של ארה"ב)

בימים האחרונים, על רקע המצור שמפעילה איראן על מצר הורמוז, העביר הממשל האמריקני מסר לצמרת המדינית בישראל, לפיו התוכניות המבצעיות להשבת הביטחון במצרי הורמוז עלולות לקחת עוד שבועות ארוכים, ובהתאם לכך תתארך המלחמה.

על פי הדיווח הערב (ראשון) בחדשות 12, המסר שהועבר לירושלים, אומר כי התוכניות המבצעיות של ארצות הברית לשחרור מצר הורמוז, נתיב שבו עוברת כחמישית מאספקת הנפט העולמית, עשויות להימשך זמן רב יותר מהמצופה.

לפי הדיווח, ההערכה האמריקנית היא כי מדובר בפעולה שתימשך שבועות ארוכים, ובהתאם לכך גם המלחמה כולה צפויה להתארך.

בממשל האמריקני מדגישים כי היעד הוא שינוי אסטרטגי רחב: לא רק פתיחת המצר, אלא מניעת יכולתה של איראן להשפיע על מחירי הנפט והגז בעולם. "אנחנו רוצים שינוי אסטרטגי, גם אם זה ייקח זמן", הבהירו האמריקנים.

המסר הזה משתלב עם האולטימטום שהציב נשיא ארצות הברית לאיראנים, שלפיו אם לא יפתחו את המצר בתוך 48 שעות – ארה"ב תפעל להשמדת תחנות הכוח באיראן. ישראל מעודכנת למעשה בחלק מהתוכניות האמריקניות ואף שותפה להיבטים מסוימים שלהן, כולל אספקת מודיעין וייעוץ על הפעילות במרחב.

השורה התחתונה שעולה מהמסר ברורה: אם ארצות הברית אכן תפעל לפי התוכניות המבצעיות שלה – המלחמה מול איראן לא תסתיים בזמן הקרוב, אלא צפויה להימשך עוד שבועות ארוכים, הרבה מעבר להערכות הראשוניות.

במקביל, גורמים בכירים בישראל אומרים כי מאחורי הקלעים מתנהל מהלך בינלאומי רחב של קטאר, טורקיה ומצרים במטרה לנסות לרקום עסקה בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לאיראנים.

לפי הדיווח ב-ynet, טראמפ חושש מכך שהמלחמה תיגמר בכך שהם כופפו אותו עם מצר הורמוז, ורוצה נרטיב אחר שבו הוא כופף אותם. לישראל אין ברירה אלא "לזרום" עם טראמפ. "היינו מעדיפים שימשיכו בתקיפות אבל נעשה מה שיחליט. נדע את זה כבר מחר כי האולטימטום של טראמפ יפוג מחר בערב", אמרו הגורמים.

15
הם לא מקבלים טילים על אזרחים...כסף..הם יקחו להם את הנפט
ברור
14
להכות בעוצמה חסרת תקדים לחסל את כל ראשי החזיתות הטרוריסטיות למחוק מהשטח כל מי שמזמן מתקפות ומתקנים ולהשמיד כל פקיד או מפקד שמוביל פעולות טרור בלבנון ובאזורי השפעה של איראן
יוסי
13
מה יהיה עם החיים שלנוו
שבועותת!?
12
הגיע הזמן להפסיק עם ההתפתלות והססנות המציאות האזורית מחייבת קו ברור חד ונחוש שמוביל להכרעה אסטרטגית מלאה ולשינוי עומק של כל כללי המשחק
אדר
11
אין יותר מקום לפשרות שמייצרות שקט מדומה אלא רק למדיניות שמביאה תוצאה מוחלטת וברורה
מיגל
10
אין יותר מקום לחצי צעדים צריך קו ברור ונחוש עד הסוף
ישעיה
9
אין יותר מקום לניהול עדין של מציאות קשה צריך הובלה תקיפה וברורה
קובי
8
בלי עמידה עד הסוף אין הרתעה ואין יציבות.
איציק
7
כל גורם שפועל במסגרת משמרות המהפכה או שלוחותיה צריך להבין שהעידן של חסינות הסתיים ההרתעה חייבת להיות מלאה וברור
גבריאל
6
כשמולך עומד מנגנון שפועל לאורך זמן ומייצר איומים חוזרים אי אפשר להסתפק בתגובות חלקיות נדרשת תפיסה רחבה שמבינה את עומק האיום ופועלת בהתאם
פנחס

