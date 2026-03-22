בימים האחרונים, על רקע המצור שמפעילה איראן על מצר הורמוז, העביר הממשל האמריקני מסר לצמרת המדינית בישראל, לפיו התוכניות המבצעיות להשבת הביטחון במצרי הורמוז עלולות לקחת עוד שבועות ארוכים, ובהתאם לכך תתארך המלחמה.

על פי הדיווח הערב (ראשון) בחדשות 12, המסר שהועבר לירושלים, אומר כי התוכניות המבצעיות של ארצות הברית לשחרור מצר הורמוז, נתיב שבו עוברת כחמישית מאספקת הנפט העולמית, עשויות להימשך זמן רב יותר מהמצופה.

לפי הדיווח, ההערכה האמריקנית היא כי מדובר בפעולה שתימשך שבועות ארוכים, ובהתאם לכך גם המלחמה כולה צפויה להתארך.

בממשל האמריקני מדגישים כי היעד הוא שינוי אסטרטגי רחב: לא רק פתיחת המצר, אלא מניעת יכולתה של איראן להשפיע על מחירי הנפט והגז בעולם. "אנחנו רוצים שינוי אסטרטגי, גם אם זה ייקח זמן", הבהירו האמריקנים.

המסר הזה משתלב עם האולטימטום שהציב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לאיראנים, שלפיו אם לא יפתחו את המצר בתוך 48 שעות – ארה"ב תפעל להשמדת תחנות הכוח באיראן. ישראל מעודכנת למעשה בחלק מהתוכניות האמריקניות ואף שותפה להיבטים מסוימים שלהן, כולל אספקת מודיעין וייעוץ על הפעילות במרחב.

השורה התחתונה שעולה מהמסר ברורה: אם ארצות הברית אכן תפעל לפי התוכניות המבצעיות שלה – המלחמה מול איראן לא תסתיים בזמן הקרוב, אלא צפויה להימשך עוד שבועות ארוכים, הרבה מעבר להערכות הראשוניות.

במקביל, גורמים בכירים בישראל אומרים כי מאחורי הקלעים מתנהל מהלך בינלאומי רחב של קטאר, טורקיה ומצרים במטרה לנסות לרקום עסקה בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לאיראנים.

לפי הדיווח ב-ynet, טראמפ חושש מכך שהמלחמה תיגמר בכך שהם כופפו אותו עם מצר הורמוז, ורוצה נרטיב אחר שבו הוא כופף אותם. לישראל אין ברירה אלא "לזרום" עם טראמפ. "היינו מעדיפים שימשיכו בתקיפות אבל נעשה מה שיחליט. נדע את זה כבר מחר כי האולטימטום של טראמפ יפוג מחר בערב", אמרו הגורמים.