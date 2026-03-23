רעולי פנים הציתו הלילה (בין ראשון לשני) ארבעה אמבולנסים של ארגון 'הצלה' בסמוך לבית כנסת בגולדרס גרין שבצפון מערב לונדון.

משטרת לונדון הודיעה כי היא חוקרת את ההצתה כאירוע פשיעה לאומנית. לא היו נפגעים כתוצאה מההצתה אך נזק גדול נגרם לאמבולנסים.

המשטרה המקומית דיווחה כי בתים סמוכים לבית הכנסת פונו כאמצעי זהירות. כמו כן, כבישים באזור נחסמו לתנועה.

"האמבולנסים היו מטרה מכוונת בהצתה מכוונת", אמר יו"ר 'הצלה', שלומי ריצ׳מן, ל-CNN.

מפקדת המשטרה, שרה ג'קסון, אמרה: "אנחנו יודעים שהאירוע הזה מעורר דאגה רבה בקהילה היהודית, והשוטרים נשארים בזירה כדי לבצע חקירה מיידית. אנו בוחנים צילומי אבטחה ומודעים לסרטונים שמופצים ברשת".

המפקדת הוסיפה: "נפעל מול מנהיגי הקהילות הדתיות ונגביר את הסיורים באזור, תוך כדי המשך החקירה, כדי לספק ביטחון ונוכחות משטרתית בולטת".