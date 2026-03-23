באיטליה מתקיים בימים אלו משאל עם חוקתי שמטרתו לאשר או לדחות רפורמה נרחבת במערכת המשפט במדינה.

ההצבעה, שהחלה אתמול (ראשון) ונמשכת גם היום, נועדה להכריע בנוגע לשינויים מבניים עמוקים ברשות השופטת, הכוללים את הפרדת מסלולי הקריירה של שופטים ותובעים והקמת גופי פיקוח נפרדים לכל אחד מהתפקידים.

ליבת הרפורמה, המכונה "רפורמת נורדיו" על שם שר המשפטים קרלו נורדיו, מבקשת לבטל את האפשרות הקיימת כיום עבור משפטנים לעבור בין תפקידי שיפוט לתפקידי תביעה במהלך שירותם.

בנוסף, ההצעה כוללת את פיצול המועצה העליונה של הרשות השופטת לשתי מועצות נפרדות, ושינוי מהותי בשיטת בחירת חבריהן: במקום שיטת הבחירות הנהוגה כיום, חלק גדול מחברי המועצות ייבחרו באמצעות הגרלה. צעד זה נועד, לפי התומכים, לצמצם את כוחן של סיעות פוליטיות פנימיות בתוך מערכת המשפט.

הצורך במשאל העם התעורר לאחר שהצעת החוק של ממשלת הימין בראשות ג'ורג'יה מלוני לא השיגה את הרוב הדרוש של שני שלישים בפרלמנט.

מלוני קראה לאזרחים לאשר את המהלך בטענה שהוא יבטיח את ניטרליות השופטים ויחזק את אמון הציבור במערכת. מנגד, ארגוני שופטים ומפלגות האופוזיציה - מן השמאל, טוענים כי הרפורמה תערער את עצמאות הרשות השופטת ותחשוף את התובעים ללחצים מצד הדרג הפוליטי.

לצד השינויים המבניים, הרפורמה מציעה להקים בית דין משמעתי עליון חדש שיהיה מוסמך להטיל סנקציות על שופטים ותובעים, תפקיד שהיה עד כה באחריות המועצה השופטת עצמה (...) המתנגדים למהלך זה מביעים חשש כי מדובר בניסיון להדק את הפיקוח הממשלתי על גורמי האכיפה.

על פי נתוני משרד הפנים האיטלקי, ביום ההצבעה הראשון נרשמו שיעורי השתתפות גבוהים יחסית למשאלי עם קודמים, כאשר כ-15% מבעלי זכות הבחירה הצביעו כבר בשעות הראשונות. המשאל נתפס בעיני פרשנים פוליטיים כהצבעת אמון בממשלה, במיוחד לאור פסקי דין שניתנו לאחרונה וחסמו מהלכי ממשלה בתחום ההגירה.

"הרפורמה הזו נועדה להבטיח שהשופט יהיה צד שלישי אמיתי ובלתי תלוי בתהליך המשפטי", נמסר מטעם תומכי המהלך. לעומת זאת, מבקרי הרפורמה טוענים כי "מדובר בניסיון להחליש את המערכת שנועדה להגן על האזרח ולהכפיף אותה לרצונות השלטון".

הקלפיות ייסגרו היום בשעות אחר הצהריים, ותוצאות המשאל צפויות להתפרסם סמוך לסיום ספירת הקולות.