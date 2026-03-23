אזרחי איטליה דחו ברוב קולות את הרפורמה במערכת המשפט שקידמה ראש הממשלה ג'ורג'ה מלוני, ובכך הנחיתו מכה על הקואליציה שבראשותה כשנה לפני הבחירות הכלליות.

עם סיום ספירת מרבית הקולות של משאל העם שנערך ביומיים האחרונים, עולה כי 54% מהמצביעים התנגדו לשינויים החוקתיים לעומת 46% שתמכו בהם. אחוז ההצבעה עמד על כ-60%, נתון גבוה מהתחזיות המוקדמות.

הקלפיות נסגרו היום בשעה 15:00.

​ההצעה שנדחתה ביקשה לבצע שינוי מבני במערכת המשפט, שכלל הפרדה מוחלטת בין מסלולי הקריירה של שופטים לאלו של תובעים.

בנוסף, הוצע כי חברי הגוף המנהל של השופטים ייבחרו באמצעות הגרלה ולא בבחירות, במטרה לצמצם השפעות פוליטיות בתוך המערכת. הממשלה טענה כי המהלך נחוץ להגברת האחריות של השופטים, אך המבקרים טענו כי מדובר בפגיעה בעצמאות הרשות השופטת.

​ראש הממשלה מלוני הגיבה לתוצאות בהודעה שפרסמה ברשתות החברתיות וציינה כי "האיטלקים החליטו ואנחנו מכבדים את ההחלטה הזו".

היא הוסיפה כי "ברור שאנו מצטערים על החמצת ההזדמנות הזו למודרניזציה של איטליה, אך אין בכך כדי לשנות את מחויבותנו להמשיך ולפעול ברצינות ובנחישות למען טובת האומה". מלוני הבהירה בדבריה כי אין בכוונתה להגיש את התפטרותה בעקבות ההפסד.

​הכישלון בקלפי קוטע רצף של הצלחות פוליטיות עבור מלוני בארבע השנים האחרונות.

מתאו רנצי, שהתפטר מתפקיד ראש הממשלה בשנת 2016 לאחר שהפסיד במשאל עם דומה, התייחס למצבה ואמר כי "כאשר מנהיג מאבד את מגע הקסם שלו, כולם מתחילים להטיל בו ספק, ויש דבר אחד שהוא בהחלט לא יכול לעשות. הוא לא יכול להעמיד פנים שהעסקים כרגיל".

​בנאפולי תועדו כ-50 שופטים כשהם חוגגים את התוצאות בתוך היכל בית המשפט ושואגים את שיר ההתנגדות "בלה צ'או".

באופוזיציה הביעו שביעות רצון מהתוצאות, וראש תנועת חמשת הכוכבים, ג'וזפה קונטה, הכריז: "עשינו זאת! תחי החוקה". התוצאה עשויה להוביל לניסיון של מפלגות המרכז-שמאל לגבש ברית פוליטית מאוחדת לקראת המערכה הבאה.

​החוקה האיטלקית, שנכתבה לאחר מלחמת העולם השנייה, כוללת מנגנונים המקשים על הכנסת שינויים ללא הסכמה רחבה.

ניסיונות קודמים של פוליטיקאים איטלקים לשנות את סדרי הממשל והמשפט באמצעות משאלי עם הסתיימו ברובם בכישלון, שכן ההצבעה הופכת פעמים רבות למבחן אמון ציבורי בממשלה המכהנת ולא בסוגיה הטכנית שעל הפרק