הכי קרוב שתראו: ככה נראית תקיפת כטב"ם 'שאהד' איראני בזמן אמת

מתקפת כטב"מים איראניים מסוג "שאהד" גרם היום (שלישי) לנזקים בלב הרובע ההיסטורי של לבוב ולשריפת ענק בבניין מגורים בדרום העיר.

בתיעוד דרמטי שהופץ ברשתות החברתיות, נראה רגע הפגיעה של כטב"ם שאהד איראני במבנה היסטורי.

מספר הפצועים במתקפת הכטב"מים הרוסית על לבוב עלה לשבעה בני אדם, בהם פצוע אחד במצב קשה.

לפי דיווחי המנהל הצבאי האזורי, המתקפה גרמה לנזקים כבדים למבני מגורים במוקדים שונים בעיר ולפגיעה באתר מורשת עולמית של אונסק"ו במרכז ההיסטורי. "כתוצאה מתקיפת כטב"ם האויב בלבוב, מבני מגורים עלו באש בכיכר סובורנה, ברחוב ברטיב רוהאטינציב וברחוב צ'רובונואי קאליני", מסר ראש המנהל הצבאי של המחוז, מקסים קוזיצקי.

הפגיעה בלב העיר הובילה לשיתוק נרחב של מערך התחבורה הציבורית. קווי החשמלית 1 ו-2 הושבתו כליל בעקבות נפילת כטב"ם ברחוב קופרניקה, בעוד שהקווים 3, 8 ו-9 הפסיקו את פעילותם בשל הפגיעה הישירה בכיכר סובורנה. מחלקת התחבורה של העירייה עדכנה כי קווי אוטובוס רבים הוסטו למסלולים חלופיים דרך שדרות סבובודי ורחוב פידבלנה כדי לאפשר לכוחות החירום לפעול בזירות השונות.

מלבד הנזק במרכז העיר וברובע סיחיב, שריפה פרצה גם בבית פרטי בכפר סרניקי שבקהילת ביברקה כתוצאה מנפילת שברי כלי טיס בלתי מאויש. "מספר הפצועים בלבוב כתוצאה מהתקיפה הרוסית עלה לשבעה", סיכם קוזיצקי את תמונת המצב הראשונית, בזמן שצוותי כיבוי והצלה ממשיכים לפעול בכל מוקדי ההרס שנרשמו בעיר.