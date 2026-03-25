חקירת התאונה הקטלנית בניו יורק מעלה כי פקחי הטיסה היו עסוקים בטיפול במקרה חירום אחר בזמן שאישרו למשאית כיבוי לעלות על מסלול הנחיתה של מטוס האייר קנדה, כך לפי תחקיר שפרסמו הרשויות בארה"ב וניתוח של ה'טיימס'.

אמש (שלישי), פרסמה המועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה פרטים חדשים על רגעי השיא שקדמו להתנגשות המטוס של חברת אייר קנדה במשאית כיבוי בנמל התעופה לה גוארדיה בניו יורק.

על פי נתוני החוקרים הפדרליים וניתוח הקלטות הקשר, עולה האפשרות כי פקחי הטיסה היו נתונים תחת הסחת דעת בדקות שקדמו לתאונה, שגבתה את חייהם של שני הטייסים והובילה לפציעתם של עשרות בני אדם ביום ראשון האחרון.

ממצאי החקירה מעלים כי דקות ספורות לפני ההתנגשות, עסקו פקחי הטיסה בטיפול במצב חירום שהוכרז בטיסת יונייטד איירליינס. המטוס של חברת יונייטד, שהיה בדרכו לשיקגו, חזר על עקבותיו לאחר שריח לא מזוהה גרם למחלה בקרב אנשי הצוות. בשעה 23:31 הכריז המטוס על מצב חירום וביקש הקצאת שער נחיתה, דבר שריכז את תשומת לבם של הבקרים באותה עת.

במקביל, טיסת "אייר קנדה אקספרס" התקרבה לנחיתה במסלול 4. אנשי צוות הטיסה קיבלו הודעה כי הם מדורגים במקום השני בתור לנחיתה. דקה ו-26 שניות לפני ההתנגשות, המכשירים האלקטרוניים הצביעו על כך שהמטוס נמצא בגובה של כ-1,000 רגל מעל פני הקרקע. על פי עדויות, דיילת בטיסה אף הנחתה את הנוסעים להשאיר את חפציהם מאחור במקרה של נחיתת חירום, אם כי הסיבה לאזהרה זו בשלב ההוא אינה ברורה.

התפנית הקריטית התרחשה כ-25 שניות לפני התאונה, כאשר "משאית 1" ביקשה אישור לחצות את מסלול 4 כדי להגיע למטוס של חברת יונייטד. חמש שניות לאחר מכן, פקח הטיסה אישר את הבקשה והורה: "משאית 1, חצו את 4 בדלתא". המשאית החלה בנסיעה לכיוון המסלול בזמן שמטוס האייר קנדה היה בגובה של 30 רגל בלבד מעל הקרקע.

בנמל התעופה פועלת מערכת תאורה המיועדת למנוע חדירה למסלולים, וניתוח של התיעוד מעלה כי המערכת פעלה כשורה. עם זאת, האורות האדומים המזהירים מפני כניסה למסלול עשויים לכבות שניות בודדות לפני שמטוס חולף בצומת. החוקרים בוחנים האם המשאית נכנסה למסלול בדיוק בחלון הזמן הזה, והאם הצוות במשאית פעל בניגוד לאורות המערכת או לא הבחין בהם.

תשע שניות לפני ההתנגשות, ככל הנראה לאחר שהפקח זיהה את הסכנה, הוא החל לקרוא בבהילות למשאית לעצור. "עצור, עצור, עצור, עצור, משאית 1, עצור, עצור, עצור", נשמע הפקח בהקלטות.

ארבע שניות לפני שהמטוס פגע במשאית הכיבוי, חזר הפקח על הפקודה: "עצור, משאית 1, עצור!". בשלב זה כבר נשמעו בהקלטות קולות המזוהים עם פגיעת כני הנסע במסלול, ומיד לאחר מכן אירעה ההתנגשות הקטלנית. טרם נקבע האם נהגי המשאית שמעו את פקודות העצירה לפני האסון.