המתווה המלא: אלו 14 הנקודות שבהסכם של טראמפ מול איראן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז אמש (שלישי) על הסכם חדש אותו הוא יוזם מול איראן לטענתו, בו יהיו 14 (או 15) נקודות עיקריות.
לפי פרסומים בישראל ובארה"ב, זהו פירוט מתווה 14 הנקודות של ארצות הברית שהוצג לאיראן:
1. פירוק מלא של היכולות הגרעיניות שנצברו.
2. התחייבות מחייבת לעולם לא לחתור לנשק גרעיני.
3. איסור מוחלט על העשרה על אדמת איראן.
4. העברת כל החומר המועשר לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בלוח זמנים מואץ.
5. השבתה והשמדה של נתנז, אספהאן ופורדו.
6. שקיפות מלאה מול הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בכל פעילויות הגרעין.
7. סיום דוקטרינת הלחימה באמצעות שלוחים.
8. הפסקה מיידית של מימון וחימוש שלוחים אזוריים.
9. הבטחת פתיחתו של מצר הורמוז כמסדרון ימי חופשי.
10. תוכנית הטילים תעמוד בפני הגבלות עתידיות על טווח וכמות (...).
11. טילים לטווח קצר יוגבלו לשימוש הגנתי בלבד.
12. הסרת סנקציות מלאה לאיראן
13. תמיכה בפרויקט גרעין אזרחי בבושהר לצורך ייצור חשמל.
14. ביטול מנגנון ה"סנאפבק" (החזרת הסנקציות האוטומטית).
יצוין כי עד כה, האיראנים חזרו והכחישו את עצם קיומו של משא ומתן בין המדינות.
יתר על כן, איראן דורשת התחייבות שארה"ב לא תפתח במלחמה עתידית מולה, ואף דורשת פיצויים מארה"ב על נזקי המלחמה, לא פחות.
מוקדם יותר היום, הכריז דובר איראני כי ארה"ב מבקשת למעשה הסכם בו תיכנע לאיראן.
