נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שלף היום (חמישי) את 'נשק יום הדין' בישיבת הקבינט עם שריו, ואיים להשתלט על הנפט האיראני כשם שעשה בוונצואלה.

מדבריו של הנשיא עולה כי הוא בוחן השתלטות על נפט איראני ומדווח על התקדמות בשיחות. הנשיא הבהיר כי לא יאפשר גביית תשלום במצר הורמוז למרות מחוות איראניות אחרונות.

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס היום במהלך ישיבת הקבינט למתיחות הביטחונית והכלכלית מול איראן, והעלה את האפשרות של צעדים דרסטיים נגד משאבי האנרגיה של הרפובליקה האסלאמית.

לדבריו, "השתלטות על הנפט האיראני זו אופציה". טראמפ הדגיש כי המענה הצבאי במצר הורמוז חייב להיות מוחלט, שכן "גם אם נחסל 99% מהיכולות הצבאיות של איראן במצר הורמוז ויישאר רק אחוז אחד - זו עדיין בעיה".

בהתייחסו לחופש השיט באזור, הבהיר הנשיא כי "לא צריך לאפשר לאיראן לגבות תשלום על המעבר במצר הורמוז". הוא ציין כי לאחרונה נרשמה הקלה מסוימת מצד טהראן, כאשר "הספינות שעברו היו עם דגל פקיסטן. והם אפילו נתנו לעוד שתי ספינות לעבור". הנשיא הבהיר כי זו הייתה ה"מתנה" אליה התייחס אמש בדבריו.

למרות האיומים, הנשיא חשף כי מתקיים ערוץ תקשורת פעיל בין המדינות. הוא נשאל האם הציב דדליין חדש למשטר בטהראן והשיב כי "יש לנו שיחות רציניות עם איראן, עם האנשים הנכונים. האיראנים נתנו לנו מתנה כדי להוכיח שהם רציניים ואפשרו לשמונה מכליות נפט לעבור במצר הורמוז".