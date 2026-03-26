לוטש עיניים לכסף השחור

טראמפ שולף את נשק יום הדין - ומאיים להשתלט על הנפט האיראני | הדברים המלאים

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תקף היום את איראן בישיבת הקבינט שלו עם שריו, בדבריו הבהיר כי השתלטות על הנפט האיראני היא בהחלט אופציה | הנשיא התייחס למלחמה מול איראן והבהיר: הבעיה הגדולה - מצרי הורמוז 

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארה"ב שלף היום (חמישי) את 'נשק יום הדין' בישיבת הקבינט עם שריו, ואיים להשתלט על הנפט האיראני כשם שעשה בוונצואלה.

מדבריו של הנשיא עולה כי הוא בוחן השתלטות על נפט איראני ומדווח על התקדמות בשיחות. הנשיא הבהיר כי לא יאפשר גביית תשלום במצר הורמוז למרות מחוות איראניות אחרונות.

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס היום במהלך ישיבת הקבינט למתיחות הביטחונית והכלכלית מול איראן, והעלה את האפשרות של צעדים דרסטיים נגד משאבי האנרגיה של הרפובליקה האסלאמית.

לדבריו, "השתלטות על הנפט האיראני זו אופציה". טראמפ הדגיש כי המענה הצבאי במצר הורמוז חייב להיות מוחלט, שכן "גם אם נחסל 99% מהיכולות הצבאיות של איראן במצר הורמוז ויישאר רק אחוז אחד - זו עדיין בעיה".

בהתייחסו לחופש השיט באזור, הבהיר הנשיא כי "לא צריך לאפשר לאיראן לגבות תשלום על המעבר במצר הורמוז". הוא ציין כי לאחרונה נרשמה הקלה מסוימת מצד טהראן, כאשר "הספינות שעברו היו עם דגל פקיסטן. והם אפילו נתנו לעוד שתי ספינות לעבור". הנשיא הבהיר כי זו הייתה ה"מתנה" אליה התייחס אמש בדבריו.

למרות האיומים, הנשיא חשף כי מתקיים ערוץ תקשורת פעיל בין המדינות. הוא נשאל האם הציב דדליין חדש למשטר בטהראן והשיב כי "יש לנו שיחות רציניות עם איראן, עם האנשים הנכונים. האיראנים נתנו לנו מתנה כדי להוכיח שהם רציניים ואפשרו לשמונה מכליות נפט לעבור במצר הורמוז".

טראמפ עושה להם שח מט בכיס עכשיו הזמן למחוץ ולהשמיד את כל מפקדי הטרור בעזה ובאיראן צריך לפרק לגורמים את צבא השקר האיראני את הבסיג' ואת משמרות המהפיכה להרוג ולאבד את כל מי שמרים יד על ישראל
צביקה
השתלטות על הנפט היא הדרך היחידה להכניע את הרשעה עלינו להכרית ולהשמיד את כל ראשי הזדון באיראן שכל גדודי משמרות המהפיכה הבסיג' והצבא האיראני יאבדו מן העולם כליל 'כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ'
לייבל
עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע. בימים אלו כולנו מתחזקים בתפילה ובאמירת תהילים למען הצלחת חיילי צה״ל והגנת מדינת ישראל מול משטר הרשע האיראני קוראים פרקי תהילים: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, קל, קמ״ב. יהי רצון שה׳ יאיר את דרכם יחזק את ידיהם וישמור עליהם מכל רע ויביא ישועה וניצחון לעם ישראל במהרה
דוד
מי שחשב שדיפלומטיה תעזור מול חמניאי קיבל שיעור בסור מרע טראמפ מבין שעם רשעים לא מדברים ביידיש אלא בנפט הגיע הזמן לייבש להם את המקורות ולבער את הקוצים מן הכרם שכל המצקצקים יבינו זה או הנפט שלהם או הדם שלנו
נחמן
הם מחייכים כי הם גוססים אל תאמינו לתערוף הפרסי זה חיוך עם סכין בגב טראמפ אל תעצור עד שהנפט אצלך והם בחושך
אמנון

