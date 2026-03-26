היה משא ומתן או לא היה? זה ההסבר של שר החוץ האיראני

מאז יום שלישי, חזר וטען נשיא ארה"ב כי מתקיים דיאלוג בין ארצו לאיראן, טענה שטהרן הכחישה מכל וכל. היום חזר הנשיא על הטענה, ואף אמר כי האיראנים התנצלו על ההכחשה והעניקו מעבר לשתי אוניות נוספות במצרי הורמוז.

אמש, התראיין שר החוץ האיראני לטלוויזיה המקומית, וסיפק הסבר לסתירה המוחלטת שבין טענתו של טראמפ על משא ומתן להכחשה האיראנית הגורפת.

עבאס עראקצי, הבהיר בראיון כי למרות הדיווחים השונים, לא מתקיים כל שיח ישיר בין טהראן לוושינגטון. "עד עכשיו לא התקיים שום משא ומתן. אני אומר זאת בנחישות מוחלטת: לא היה שום משא ומתן או שיח עם הצד האמריקאי", הצהיר עראקצי.

עם זאת, הוא אישר כי ערוצי תקשורת עקיפים פועלים באינטנסיביות וציין כי "הצד האמריקאי החל לשלוח מסרים שונים דרך מתווכים שונים. זה שמועברים מסרים דרך המדינות הידידותיות שלנו ואנחנו בתגובה מודיעים על עמדתנו או נותנים את האזהרות הנדרשות – לזה לא קוראים משא ומתן או שיח, זהו חילופי מסרים באמצעות מתווכים".

במסגרת חילופי מסרים אלו, התייחס השר להצעות שהועברו לידי המשטר האיראני, כולל דיווחים על תוכנית מדינית מפורטת. "הם העלו רעיונות שונים, ראיתי שבמקום אחד או שניים קראו לזה תוכנית 15 הסעיפים. הרעיונות הללו הועברו לדרגים הגבוהים ביותר במדינה, ואם יהיה צורך בנקיטת עמדה, הדבר יוחלט", אמר עראקצי תוך שהוא מדגיש כי "בחילופי המסרים הללו חזרנו על עמדותינו העקרוניות ובמקומות מסוימים גם נתנו אזהרות. בנושא התקיפה על התשתיות נתנו אזהרות חזקות".

שר החוץ שלח מסר מאיים בנוגע לאפשרות של הסלמה צבאית רחבה וציין כי איראן הבהירה ליריבותיה ש"אם הם ייכנסו למלחמה הזו, אולי לא יהיה לה סוף והיא תביא אסון לכל האזור, דבר שאינו לטובת איש".

לדבריו, המוכנות של הכוחות המזוינים היא שהובילה לשינוי בעמדה האמריקנית בשטח. "העובדה שהם נסוגו מהאולטימטום של 48 שעות ונתנו ארכה ארוכה יותר נובעת בראש ובראשונה מהאיתנות של כוחותינו המזוינים", טען.

בסיכום דבריו הציג עראקצי את הפנייה האמריקנית לשיח כהוכחה לחולשת המערב מול איראן. "האויב שחיפש את כניעתנו ללא תנאי, מגיע עכשיו ומדבר על משא ומתן, מבקש משא ומתן ומגייס את בכיריו כדי שיבואו לנהל משא ומתן עם הרפובליקה האסלאמית – זה אומר קבלת הכישלון. זה שהם מדברים עכשיו על משא ומתן זו בדיוק הודאה בכישלון".

הוא הוסיף כי "אני מאמין שהחוסן הפנימי שיצרנו לעצמנו הוא תוצאה של כוחנו באזור, כך שאני לא חושב שמישהו יעז שוב להיכנס לעימות ולמלחמה עם העם האיראני. כל זה יחד הוכיח לכל העולם, לאזור ולאמריקאים את חוסר המנוצחות, היציבות והאיתנות של הרפובליקה האסלאמית".