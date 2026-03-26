כתב אישום פדרלי הוגש נגד שני אחים בחשד שתכננו להחדיר מטעני חבלה לבסיס צבאי כנקמה על המלחמה בין איראן לישראל, כך דיווח היום (חמישי) 'פוקס ניוז'.

אחד החשודים שוהה בסין והנחה את אחותו שנעצרה בפלורידה כיצד להכין את חומרי הנפץ.

מכתב אישום שהוגש בבית המשפט הפדרלי בטמפה עולה כי רמזי זיאד עובייד וסלסביל עובייד קשרו קשר להכנת מטעני חבלה מאולתרים במטרה לפגוע במתקן צבאי ובחיילים. המניע שעומד מאחורי המזימה, על פי מסמכי בית המשפט, הוא תמיכת ארצות הברית בישראל במסגרת העימות הצבאי מול איראן.

רמזי, אזרח אמריקני השוהה בסין, שלח לאחותו סלסביל המתגוררת בפלורידה הוראות מפורטות, סרטוני הדרכה וקישורים לרכישת רכיבים אלקטרוניים הנחוצים להרכבת המטענים באמצעות אפליקציית מסרים מוצפנת.

במהלך ההתכתבויות בין השניים הסביר רמזי את המניע לפעולה וציין כי "אנחנו צריכים להראות להם שיש השלכות לתמיכה שלהם בישראל נגד איראן וכי זה בשביל האחים והאחיות שלנו שסובלים". התוכנית כללה הנחיות מדויקות ליצירת מטענים בעלי עוצמה גבוהה, כאשר רמזי הדגיש בפני אחותו כי "המטרה היא לגרום נזק מקסימלי, להרוס את הציוד שלהם ולפגוע בהם בנקודה שבה זה הכי כואב".

החקירה העלתה כי סלסביל רכשה חלק מהרכיבים הנדרשים להכנת המטענים בטרם נעצרה על ידי כוחות הביטחון. התובע הפדרלי רוג'ר הנדברג ציין כי שיתוף הפעולה בין רשויות אכיפת החוק מנע את מימוש התוכנית לפגוע באנשי הצבא. נגד רמזי עובייד הוצא צו מעצר פדרלי בעודו שוהה בסין, וסלסביל עובייד הובאה לדיון ראשון בבית המשפט בגין סעיפי אישום של קשירת קשר להפצת מידע על חומרי נפץ וסיוע לביצוע עבירת אלימות.

מאוחר יותר הודיע ראש ה-FBI קאש פאטל כי הפיגוע תוכנן נגד בסיס האם של סנטקום 'מקדיל' בפלורידה.