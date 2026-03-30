אחר הצהריים (שעון ישראל), ככל הנראה עת קם ממיטתו, פרסם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איום חדש על המשטר האיראני, שנראה כי נסוג מהמשא ומתן עם ארה"ב.

בעוד לפי האיראנים כלל לא מתקיים מו"מ בין המדינות, נשיא ארה"ב חזר מספר פעמים בזמן האחרון, כולל אתמול - על כך שהמשא ומתן מתקיים בצורה "נהדרת".

בין אם השיחות "נהדרות" אם לאו, נראה שסבלנותו של מר טראמפ פקעה, וכי הוא עבר לשלב האיומים בתום שיחות שכאמור, ספק כלל אם התקיימו.

בפוסט שפרסם היום בטרות', איים טראמפ להשמיד "לחלוטין את כל תחנות ייצור החשמל שלהם, שדות הנפט והאי ח'ארג (ואולי גם את כל מתקני ההתפלה!)".

במבט ראשוני נראה כי מדובר באיום משמעותי של הנשיא האמריקני לנקוט בפעולה קטלנית נגד תחנות הכח האיראניות, איום שכבר נשמע לפני כמה ימים. אלא שהפעם הגדיל טראמפ לעשות ואיים להשמיד גם את שדות הנפט, מסוף הנפט בחארג' ו"אולי" גם את מתקני ההתפלה.

אולם, בין השורות נראה כי מסתתרים בהודעתו הכתובה של הנשיא טראמפ מספר מסרים סמויים.

ראשית, יובהר כי הנשיא הדגיש שבכך "נסיים את השהות הנחמדה שלנו" (...), משמע: הנשיא טראמפ לא מכוון לכאורה ללכת על מבצע קרקעי, למרות עשרת אלפים נחתים וצנחנים שהובהלו למזרח התיכון בשבועות האחרונים.

בנוסף, מבהיר הנשיא טראמפ כי הוא אינו רואה סיבה להמשך המערכה, במידה ומצרי הורמוז לא ייפתחו. בימים האחרונים, חזרו בכירי הממשל בוושינגטון שוב ושוב על המסר שרוב העבודה בוצעה, והגדילו לעשות אחרים כשאמרו כי "כל העבודה" באיראן - הושלמה.

נראה כי הנשיא מחפש דרך יציאה כפויה מהאירוע, שיסתיים בסגנון אופייני למדי לנשיא בפעולה גדולה - ובעיקר מרשימה.

אם דעתו של הנשיא טראמפ לא תשתנה (אף אחד לא מבטיח לנו שזה מה שיקרה), נראה כי הנשיא מבקש לסיים את האירוע במקום להיגרר למלחמה ארוכה שתפגע בו בבית, בפרט לקראת בחירות האמצע הקרבות.

אולם, הרעיון לפיו ארה"ב תוכל לסיים את המלחמה באופן חד צדדי מעלה מספר שאלות.

ראשית כל, בעיית האורניום שלכאורה טרם נפתרה, שעה ש-450 קילוגרם מועשר עדיין מוחזקים בידי האויב האיראני, באמצעותם יכולה טהרן להפיק עשר פצצות אטום, אם תשים את ידה על טכנולוגיית ראש הנפץ הגרעיני, או ליצור מכך חלילה "פצצה מלוכלכת".

בישראל אומרים כי הישגי המלחמה משמעותיים מספיק גם אם יסתיים המבצע כעת, אולם אין חולק כי האיום העיקרי - קרי הגרעיני, טרם הוסר.

בנוסף, טראמפ יוצא משום מה מנקודת הנחה שאם ארצו תסיים את המלחמה באופן חד צדדי, אזי היא אכן תסתיים.

ומה לגבי שיגורי הטילים למדינות המפרץ? האם כאשר יפרשו כוחות ארה"ב מהאזור, תפסיק איראן להכות בשכנותיה? יתר על כן; מה לגבי המלחמה בין ישראל לאיראן? האם תסכים איראן להפסיק את שיגורי הטילים לעברנו "בתמורה" לנסיגת הכוחות האמריקנים? אף אחד לא באמת מבטיח שזה מה שיקרה. ומי מדבר בכלל על חיזבאללה...

במקרה שארה"ב אכן תיסוג מהאזור לאחר הנחתת מכות קטלניות על הכלכלה האיראנית, תנסה האחרונה לשקם אותה בכל דרך שתוכל - בדיוק כפי שהתחייבה בין היתר להתחיל לגבות תשלום על מעבר ספינות במצר. אף אחד גם אינו יכול לחתום על כך שספינות מערביות לא יותקפו לאחר עזיבת הכוחות האמריקנים.

אכן, התקווה היא שאיראן תיכנע - תרחיש לא סביר בעליל, ותסכים להיפרד מהאורניום שברשותה ולהטיל מגבלות על ייצור הטילים. אך אם זה לא יקרה, מכת אימים על המשטר, קטלנית ככל שתהיה לא תפתור את הבעיות האמיתיות שלנו בשכונה.

ואולי, אולי במצב של קריסת הכלכלה האיראנית יגדלו הסיכויים לקריסת המשטר, שמא לשם מכוון טראמפ בדבריו.

בשולי הדברים, ייתכן גם שמחר נקום לבוקר חדש, בו החלה ארה"ב בכיבוש קרקעי בטהרן.