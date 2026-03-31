מחסור במיירטים בשל הלחימה באיראן הוביל לפנייה אמריקאית לבעלות הברית, אך פולין הודיעה כי לא תעביר את המערכות שברשותה, כך לפי דיווח היום ב'פוליטיקו'.

​הממשל האמריקאי פנה רשמית לפולין ולמדינות נוספות החברות בברית נאט"ו בבקשה להעביר סוללות הגנה אווירית מסוג פטריוט למוקדי סכסוך בעולם.

הבקשה הגיעה על רקע המלחמה שמוביל דונלד טראמפ נגד איראן, שבה השתמשו כוחות ארה"ב ומדינות המפרץ בלמעלה מ-1,200 טילי פטריוט בשבועיים הראשונים בלבד.

​העומס הכבד על מלאי המיירטים הוביל את וושינגטון לחפש סוללות זמינות אצל בעלות בריתה כדי להגן על מתקני נאט"ו במזרח התיכון וכן כדי לסייע לאוקראינה.

גורם הגנה בכיר בנאט"ו ציין כי הפנייה הייתה כללית לכל המדינות החברות, והדגיש כי "לא הופעל לחץ מיוחד על פולין. זו הייתה שאלה שנשלחה לכל בעלות הברית".

​למרות הצורך האמריקאי, פולין הודיעה באופן רשמי כי היא מסרבת להעביר את מערכות ההגנה האווירית שברשותה. שר ההגנה הפולני, ולדיסלב קוסיניאק-קמיש, כתב ברשתות החברתיות כי "סוללות הפטריוט שלנו וחימושן משמשים להגנה על המרחב האווירי הפולני ועל האגף המזרחי של נאט"ו. שום דבר לא משתנה בהקשר זה, ואין לנו תוכניות להעביר אותן לשום מקום!".

​השר הפולני הוסיף כי ביטחונה של מדינתו עומד בראש סדר העדיפויות וכי השותפות בנאט"ו מודעות למשימות ההגנה הקריטיות של פולין בגבולה המזרחי.

"בעלות הברית שלנו מודעות היטב ומבינות את חשיבות המשימות שלנו כאן. ביטחונה של פולין הוא עדיפות מוחלטת", דברי השר.

​עמדת הממשלה זכתה לגיבוי רחב גם מצד האופוזיציה בוורשה. שר ההגנה לשעבר, מריוש בלשצ'אק, הצהיר כי "פולין לא צריכה לתת אישור לנושאים כאלה". פולין מחזיקה כיום בשתי סוללות פטריוט פעילות, הכוללות 32 משגרים בסך הכל, המהווים נדבך מרכזי במערך ההגנה האווירית של המדינה מול איומים בגבולה.

מדובר בהחרפה נוספת של היחסים בין טראמפ לאירופה, לאחר שאלו סירבו להשתתף בכל צורה שהיא במלחמה הישראלית-אמריקנית באיראן. טראמפ רמז במספר הזדמנויות שהאירופאים אינם צריכים לצפות לעזרת ארה"ב בבוא היום.