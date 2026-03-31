משמרות המהפכה מאיימים בתקיפת חברות ענק אמריקניות החל מיום רביעי הודעה רשמית קוראת לעובדי חברות הטכנולוגיה לעזוב את עבודתם ולתושבים סמוכים להתפנות מרדיוס הסכנה.

משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי החל מהשעה 20:00 ביום רביעי, לפי שעון טהרן, יהיו מתקניהן של שורת חברות אמריקניות יעד לתקיפה. בהודעה הובהר כי המהלך יתבצע בתגובה לכל התנקשות עתידית שתבוצע בתוך שטחה של איראן.

לפי הודעת הארגון, "חברות המשתתפות באופן פעיל בתוכניות טרור נגד איראן יהיו יעד לתגובה. החל מהשעה 20:00 ביום רביעי (שעון טהרן), חברות אלו יהיו נתונות לתקיפה של מתקניהן בתגובה לכל התנקשות בתוך איראן".

רשימת המטרות שפורסמה כוללת את החברות סיסקו, HP, אינטל, אורקל, מיקרוסופט, אפל, גוגל, מטא, IBM ודל. כמו כן צוינו החברות פלנטיר, אנבידיה, ג'יי פי מורגן, טסלה, GE, ספייר סולושן, G42 וחברת בואינג.

בשל האיומים, פנו משמרות המהפכה לעובדי הגופים הללו ולאוכלוסייה האזרחית השוהה בסמוך אליהם במדינות האזור. "אנחנו ממליצים לעובדי הגופים האלה לעזוב את מקומות עבודתם באופן מיידי כדי להציל את חייהם", נמסר בהצהרה הרשמית.

עוד הוסיפו באיראן כי "תושבים באזור החברות, בכל מדינות האזור, צריכים גם הם לעזוב את מקומותיהם ברדיוס של קילומטר אחד וללכת למקום בטוח". האזהרה גובתה בטענה כי מוסדות אלו משמשים כלי עזר מרכזי בביצוע פעולות נגד המשטר.

באיראן נימקו את הפיכת החברות האזרחיות למטרות צבאיות בכך ש"מהסיבה שהמרכיב העיקרי בתכנון ומעקב אחר יעדי התנקשות הן חברות טכנולוגיות מידע, תקשורת ובינה מלאכותית אמריקניות, מעתה והלאה המוסדות האלה יהיו מטרות לגיטימיות".