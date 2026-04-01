כתב באתר שמאל קיצוני אמריקאי בשם Drop Site News, קרא בפומבי ל“מחיקת ישראל” ואף עודד לפגוע בתחושת הביטחון של ישראלים.

העיתונאי הפלסטיני אבובאקר עאבד שמאמריו מתפרסמים באתר, פרסם באינסטגרם קריאה חריפה בעקבות אישור חוק עונש מוות למחבלים: “מחיקת ישראל מעל פני האדמה אינה נקמה מספקת. אסור שישראלים ירגישו בטוחים", כתב.

הוא הוסיף: "רדפו אחריהם בכל מקום... הטפילים הטרוריסטים האלה חייבים להיעלם מהעולם”.

מייסד-שותף של האתר, ריאן גרים, הגיב כי הדברים אינם משקפים את עמדת המערכת, אך נמנע מלגנות במפורש את ההתבטאות, והוסיף כי “לעולם לא נפקח על השפה של מי ששרדו רצח עם”.

האתר עצמו מציג את עצמו כגוף תחקירי “לא מזוהה פוליטית” המתמקד בחשיפת פשעים של בעלי כוח, במיוחד בהקשרים של מעורבות אמריקנית בסכסוכים.