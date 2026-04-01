כיכר השבת
אנטישמיות ברשת

"למחוק את ישראל מעל פני האדמה": כתב באתר אמריקאי איבד את המושכות

כתב באתר שמאל קיצוני אמריקאי קרא בפומבי ל“מחיקת ישראל” ואף עודד לפגוע בתחושת הביטחון של ישראלים | "רדפו אחריהם בכל מקום... הטפילים הטרוריסטים האלה חייבים להיעלם מהעולם”, כתב בין השאר (בעולם)

אילוסטרציה (צילום: פלאש90)

כתב באתר שמאל קיצוני אמריקאי בשם Drop Site News, קרא בפומבי ל“מחיקת ישראל” ואף עודד לפגוע בתחושת הביטחון של ישראלים.

העיתונאי הפלסטיני אבובאקר עאבד שמאמריו מתפרסמים באתר, פרסם באינסטגרם קריאה חריפה בעקבות אישור חוק עונש מוות למחבלים: “מחיקת ישראל מעל פני האדמה אינה נקמה מספקת. אסור שישראלים ירגישו בטוחים", כתב.

הוא הוסיף: "רדפו אחריהם בכל מקום... הטפילים הטרוריסטים האלה חייבים להיעלם מהעולם”.

מייסד-שותף של האתר, ריאן גרים, הגיב כי הדברים אינם משקפים את עמדת המערכת, אך נמנע מלגנות במפורש את ההתבטאות, והוסיף כי “לעולם לא נפקח על השפה של מי ששרדו רצח עם”.

האתר עצמו מציג את עצמו כגוף תחקירי “לא מזוהה פוליטית” המתמקד בחשיפת פשעים של בעלי כוח, במיוחד בהקשרים של מעורבות אמריקנית בסכסוכים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (74%)

לא (26%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר