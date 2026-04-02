​נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, עורר סערה דיפלומטית לאחר שלעג לנשיא צרפת עמנואל מקרון וליחסיו עם רעייתו בריז'יט במהלך ארוחת צהריים פרטית שנערכה ביום רביעי.

טראמפ תקף את בעלות בריתו בברית נאט"ו על רקע סירובן לקחת חלק פעיל במלחמה נגד איראן, וציין בהקשר זה את פנייתו למקרון.

​"התקשרתי לצרפת, למקרון – שאשתו מתייחסת אליו רע מאוד. הוא עדיין מתאושש מהמכה הימנית לסנטר", אמר טראמפ לנוכחים בארוחה, כפי שתועד בסרטון שפורסם לזמן קצר בערוץ היוטיוב של הבית הלבן.

דבריו התייחסו לסרטון ויראלי משנה שעברה, בו נראתה הגברת הראשונה של צרפת דוחפת את פניו של בעלה, תקרית שהזוג הכחיש בזמנו כריב ותיאר כהלצה.

​במהלך דבריו, חיקה טראמפ את מקרון במבטא צרפתי כשהוא משחזר את סירובו של הנשיא הצרפתי לשלוח סיוע ימי למפרץ הפרסי. לפי טראמפ, מקרון השיב לו: "לא נוכל לעשות זאת דונלד, נוכל לעשות זאת רק לאחר שהמלחמה תוכרע". טראמפ הוסיף בלעג כי למד שארגון נאט"ו לא יהיה שם עבור ארצות הברית ברגע האמת.

​הנשיא מקרון הגיב היום לדברים במהלך ביקורו בסיאול, כשהוא מלווה ברעייתו. מקרון מסר לכתבים כי "ההערות ששמעתי אינן אלגנטיות ואינן עומדות בסטנדרט המצופה. לכן לא אגיב להן, הן לא ראויות לתגובה". מקרון הוסיף בנימה ביקורתית כי "יש יותר מדי דיבורים, וזה נמצא בכל מקום. כולנו זקוקים ליציבות, לרוגע ולחזרה לשלום – זה לא מופע!".

​בצרפת נרשמה התקוממות חוצת מפלגות נגד דברי הנשיא האמריקני. יעל בראון-פיבט, נשיאת האספה הלאומית, הצהירה כי "בזמן שאנו דנים בעתיד העולם, התבטאויות כאלו אינן הולמות". גם מנואל בומפר, ממנהיגי השמאל בצרפת, התייחס לנושא ואמר לרשת BFMTV כי "לדבר על נשיא צרפת ועל אשתו באופן כזה זהו דבר בלתי מקובל לחלוטין".