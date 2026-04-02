נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פנה לעם היהודי בברכה לרגל חג הפסח.
בדבריו הדגיש טראמפ את נאמנות הא-ל ואת התקווה להמשך הגנה על העם היהודי ועל ארצות הברית של אמריקה.
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פתח את דבריו בהתייחסות למקורות ההיסטוריים של החג וציין כי "לפני למעלה מ-3,000 שנה, א-לוהי אברהם, יצחק ויעקב גאל את בני ישראל הקדמונים מעבדות והביא אותם אל הארץ המובטחת".
לדבריו, באותם ימים התרחשה "תקופה מדהימה, בדיוק כפי שהיום יש לנו תקופה מדהימה". הוא הוסיף כי במועד זה "השבוע אנו נזכרים בהוכחה עתיקה זו לנאמנותו של א-לוהים ומתזכרים שעם אמונה אמיתית, תקווה נצחית וכוח התפילה, דבר לא יכול לעצור את עם הא-לוהים".
בהתייחסו למנהגי החג ציין טראמפ כי "כאשר משפחות יהודיות ויקיריהן מתכנסים לארוחת הסדר, אנו מבקשים שא-לוהים ימשיך להשגיח על העם היהודי ושימשיך לשמר ולהגן על ארצות הברית של אמריקה לדורות הבאים".
בסיום דבריו התייחס למצב הפנים-אמריקני ואמר כי "המדינה שלנו מצליחה יותר ממה שהצליחה אי פעם. אני שמח מאוד לדווח. חג פסח שמח!".
