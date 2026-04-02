לרגל חג הפסח

טראמפ מברך את העם היהודי: "אלוקי אברהם יצחק ויעקב גאל אתכם - שום דבר לא יעצור את עמו"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיגר ברכה לעם היהודי לרגל חג הפסח | בדבריו קישר טראמפ בין ההיסטוריה של עם ישראל בצאתו ממצרים לימים אלו, ודיבר על השגחת השם יתברך על עמו ישראל (חדשות)

טראמפ מברך את ישראל לרגל הפסח
טראמפ מברך את ישראל לרגל הפסח (צילום: הבית הלבן)
טראמפ מברך את ישראל לרגל הפסח (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית פנה לעם היהודי בברכה לרגל חג הפסח.

בדבריו הדגיש טראמפ את נאמנות הא-ל ואת התקווה להמשך הגנה על העם היהודי ועל ארצות הברית של אמריקה.

​נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פתח את דבריו בהתייחסות למקורות ההיסטוריים של החג וציין כי "לפני למעלה מ-3,000 שנה, א-לוהי אברהם, יצחק ויעקב גאל את בני ישראל הקדמונים מעבדות והביא אותם אל הארץ המובטחת".

​לדבריו, באותם ימים התרחשה "תקופה מדהימה, בדיוק כפי שהיום יש לנו תקופה מדהימה". הוא הוסיף כי במועד זה "השבוע אנו נזכרים בהוכחה עתיקה זו לנאמנותו של א-לוהים ומתזכרים שעם אמונה אמיתית, תקווה נצחית וכוח התפילה, דבר לא יכול לעצור את עם הא-לוהים".

​בהתייחסו למנהגי החג ציין טראמפ כי "כאשר משפחות יהודיות ויקיריהן מתכנסים לארוחת הסדר, אנו מבקשים שא-לוהים ימשיך להשגיח על העם היהודי ושימשיך לשמר ולהגן על ארצות הברית של אמריקה לדורות הבאים".

​בסיום דבריו התייחס למצב הפנים-אמריקני ואמר כי "המדינה שלנו מצליחה יותר ממה שהצליחה אי פעם. אני שמח מאוד לדווח. חג פסח שמח!".

12
חבל שיהודים ( כגון ראש הממשלה ועוד חכי"ם אפילו חרדים ) לא מדברים כך
בני
11
שפתיים יישק, ניכר שמידת הכרת הטוב של הנשיא היא שיעור לכולנו
דוד
10
מילים כדורבנות, אדם עם לב זהב שאוהב את היהודים באמת
עידן
9
כתוב ייפול מצדך אלף ורבבה מימינך טראמפ פשוט מזכיר לעולם שהצבא שלנו זה לא רק פלדה, זה גב אלוקי שמרסק עצמות
נתנאל
8
אני מכיר את הרשעים האלו בטהרן טראמפ צודק רק השמדה טוטאלית של משמרות המהפיכה תביא שקט למחוק אותם מהמפה ומהר
דרויש
7
ה' איש מלחמה יכה בחרב חדה את כל הבסיג' והצבא האיראני המקולל תפול עליהם אימתה ופחד להרוג ולחסל את כל ראשי הטרור בלבנון ואיראן להשמיד ולאבד את זכרם כפי שנאמר 'כן ייאבדו כל אויביך ה'
עובדיה
6
חג שמח לנשיא טראמפ היקר שליח של ה' יתברך להגן על עם ישראל כנשיא כמו מלך פורץ לו גדר ופועל למען האנטרסים של הישראל לא כמו הנשאים הקודמים נאחל לו אריכות ימיים בריאות איתנה
דוד כהן
5
הנשיא טראמפ ירום הודו מלך של חסד לעם ישראל יאריך ימים עם ממלכת בעזרת השם
Israel
״הנשיא ירום הודו״ הוא רק שליח של הקבה
יוסי חדד
4
לצערינו הוא מדבר אמונה יותר ממשלת ישראל ממש שליח של ה לעזור לנו מי האמין שכך יהיה
יחיאל
3
אשכרה יש לו נכדים יהודים, איזה זכות יש לו.
יוסי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

