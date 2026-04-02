נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פנה לעם היהודי בברכה לרגל חג הפסח.

בדבריו הדגיש טראמפ את נאמנות הא-ל ואת התקווה להמשך הגנה על העם היהודי ועל ארצות הברית של אמריקה.

​נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פתח את דבריו בהתייחסות למקורות ההיסטוריים של החג וציין כי "לפני למעלה מ-3,000 שנה, א-לוהי אברהם, יצחק ויעקב גאל את בני ישראל הקדמונים מעבדות והביא אותם אל הארץ המובטחת".

​לדבריו, באותם ימים התרחשה "תקופה מדהימה, בדיוק כפי שהיום יש לנו תקופה מדהימה". הוא הוסיף כי במועד זה "השבוע אנו נזכרים בהוכחה עתיקה זו לנאמנותו של א-לוהים ומתזכרים שעם אמונה אמיתית, תקווה נצחית וכוח התפילה, דבר לא יכול לעצור את עם הא-לוהים".

​בהתייחסו למנהגי החג ציין טראמפ כי "כאשר משפחות יהודיות ויקיריהן מתכנסים לארוחת הסדר, אנו מבקשים שא-לוהים ימשיך להשגיח על העם היהודי ושימשיך לשמר ולהגן על ארצות הברית של אמריקה לדורות הבאים".

​בסיום דבריו התייחס למצב הפנים-אמריקני ואמר כי "המדינה שלנו מצליחה יותר ממה שהצליחה אי פעם. אני שמח מאוד לדווח. חג פסח שמח!".