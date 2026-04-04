עדכונים שוטפים:

23:06: הדובר הצבאי של החות'ים בתימן יחיא סריע: "שיגרנו טיל בליסטי מפוצל וכמה כטב"מים לעבר נמל התעופה לוד ומטרות חיוניות וצבאיות של ישראל בדרום. פעולה זו בוצעה בשיתוף עם משמרות המהפכה, הצבא האיראני וחיזבאללה בלבנון. נמשיך בפעולותינו הצבאיות במסגרת ציר הג'יהאד וההתנגדות עד להשגת הניצחון" 22:23: מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו: עד לאחרונה, חמידה סולימאני אפשאר ובתה היו מחזיקות גרין קארד שחיו בפאר בארצות הברית. מתקפת טילים איראנית בלב הלילה • אישה בת 80 במצב קריטי כיכר השבת | 04:06 אפשאר היא אחייניתו של הגנרל האיראני המנוח קאסם סולימאני. היא גם תומכת גלויה של המשטר האיראני, שחגגה התקפות על אמריקאים וכינתה את ארצנו "השטן הגדול". השבוע ביטלתי את מעמדן החוקי של אפשאר ובתה, וכעת הן נמצאות במעצר ICE, עד להרחקה מארצות הברית. ממשל טראמפ לא יאפשר למדינתנו להפוך לבית לאזרחים זרים התומכים במשטרי טרור אנטי-אמריקאים. 21:53: דובר צה"ל מפרסם אזהרת פינוי לתושבי דרום לבנון: "דחוף ‼️אזהרה דחופה לכל הנוכחים באזור מעבר הגבול מסנאע בגבול סוריה-לבנוני, ולכל הנוסעים בכביש M30: 🔸בשל השימוש שעושה חיזבאללה במעבר מסנאע למטרות צבאיות ולהברחת נשק, צה"ל מתכוון לבצע תקיפות אוויריות על המעבר בעתיד הקרוב. 🔸למען ביטחונכם, אנו קוראים לכל הנמצאים בקרבת המעבר ולכל מי שנמצא באזור המסומן באדום במפה להתפנות מיד. 🔸שהייה באזור זה מסכנת אתכם." 21:02: דיווח ראשוני: אדם בן 60 בפעולות החייאה בעקבות דוחק קיצוני בהפגנת הבימה. 20:43: ההתרעות - בעקבות ירי מתימן, הטיל התפוצץ בשטח פתוח. 20:36: אזעקות במרכז ובשפלה. 20:34: התרעות מקדימות בעקבות שיגורים מאיראן. 20:25: פיקוד העורף: מדיניות ההתגוננות ללא שינוי עד ליום שני, 06 באפריל 2026, בשעה 20:00.

מטוס הופל על ידי איראן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודה בראיון לרשת NBC כי מטוס אמריקני הופל על ידי איראן. הנשיא אמר כי זה לא ישפיע על הלך הלחימה.

כוחות קרקעיים אמריקנים חילצו את אחד משני הטייסים בעוד כוחות קומנדו פועלים כעת לאיתור הטייס הנעדר השני.

הותר לפרסום

צה"ל התיר הערב לפרסום את דבר נפילתו של לוחם מגלן רס"ל גיא לודר הי"ד. לוחם הקומנדו נפל בקרב בדרום לבנון, באותו אירוע נפצע באורח קשה לוחם נוסף.

איראן דוחה את מאמצי המשא ומתן:

איראן הודיעה באופן רשמי כי לא תשתתף בשיחות שיזמה ארה"ב בפקיסטן. במקביל, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ באולטימטום לאיראן: "נותרו 48 שעות לפני שכל הגיהינום יומטר"; נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פרסם הבהרה חריפה בנוגע לאולטימטום שהציב להנהגה בטהרן, וציין כי נותרו יומיים בלבד עד לפקיעתו. "זוכרים כשנתתי לאיראן עשרה ימים להגיע להסכם או לפתוח את מצר הורמוז?", כתב הנשיא והוסיף כי "הזמן אוזל - נותרו 48 שעות לפני שכל הגיהינום יומטר עליהם. השבח לאל!".

תקיפת מפעלים על ידי צה"ל

במקביל להצהרות מוושינגטון, חיל האוויר תקף היום מספר מפעלים פטרוכימיים במשהאר שבדרום-מערב איראן. סגן מושל מחוז ח'וזסתאן לענייני ביטחון אישר כי מתקנים של מספר חברות נפגעו בתקיפה. בעקבות האירועים, פונו כלל העובדים מהיחידות התעשייתיות באזור זה.

ירי לישראל במהלך השבת

באזור המרכז אותרו כעשר זירות נפילה של טיל מתפזר ששוגר מאיראן, כאשר אחת מהן זוהתה בחניון סמוך לבסיס הקריה בתל אביב. ברמת גן נגרם נזק כבד לרכוש, ותושב שביתו נפגע תיאר את רגע הפיצוץ: "נכנסתי להתמגן בפינה שלי ופתאום - בום. חוץ מההלם, אני מרגיש מצוין".

מצר הורמוז

בזירה הימית, משמרות המהפכה טענו כי תקפו באמצעות כלי טיס בלתי מאויש את הספינה "MSC Ishika" במצר הורמוז, בטענה לקשר ישראלי. מצר זה, המהווה נתיב קריטי לאספקת הנפט העולמית, נחסם על ידי איראן במהלך ימי הלחימה האחרונים.