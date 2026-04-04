כיכר השבת
סיכום חדשות השבת ועדכונים שוטפים

כוחות אמריקנים פועלים קרקעית לאיתור הטייס הנעדר | לוחם מגלן נפל בדרום לבנון  

כוחות קרקעיים אמריקנים החלו בפעולות לחילוץ הטייס הנעדר לאחר שחברו אותר כשהוא בחיים | בארה"ב מודים: איראן הפילה מטוס F15 של הצבא האמריקני | טראמפ משגר איומים נוספים לטהרן:  "נותרו 48 שעות לפני שכל הגיהינום יומטר עליכם" | בצאת השבת הודיע צה"ל על נפילתו של לוחם מגלן גיא לודר הי"ד (חדשות השבת ועדכונים) 

7תגובות
מטוס משוגר מנושאת המטוסים (צילום: סנטקום)

עדכונים שוטפים:

23:06: הדובר הצבאי של החות'ים בתימן יחיא סריע: "שיגרנו טיל בליסטי מפוצל וכמה כטב"מים לעבר נמל התעופה לוד ומטרות חיוניות וצבאיות של ישראל בדרום. פעולה זו בוצעה בשיתוף עם משמרות המהפכה, הצבא האיראני וחיזבאללה בלבנון. נמשיך בפעולותינו הצבאיות במסגרת ציר הג'יהאד וההתנגדות עד להשגת הניצחון"

22:23: מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו:

עד לאחרונה, חמידה סולימאני אפשאר ובתה היו מחזיקות גרין קארד שחיו בפאר ב.

אפשאר היא אחייניתו של הגנרל האיראני המנוח קאסם סולימאני. היא גם תומכת גלויה של המשטר האיראני, שחגגה התקפות על אמריקאים וכינתה את ארצנו "השטן הגדול".

השבוע ביטלתי את מעמדן החוקי של אפשאר ובתה, וכעת הן נמצאות במעצר ICE, עד להרחקה מארצות הברית.

ממשל טראמפ לא יאפשר למדינתנו להפוך לבית לאזרחים זרים התומכים במשטרי טרור אנטי-אמריקאים.

21:53: דובר צה"ל מפרסם אזהרת פינוי לתושבי דרום לבנון:

"דחוף ‼️אזהרה דחופה לכל הנוכחים באזור מעבר הגבול מסנאע בגבול סוריה-לבנוני, ולכל הנוסעים בכביש M30:

🔸בשל השימוש שעושה חיזבאללה במעבר מסנאע למטרות צבאיות ולהברחת נשק, צה"ל מתכוון לבצע תקיפות אוויריות על המעבר בעתיד הקרוב.

🔸למען ביטחונכם, אנו קוראים לכל הנמצאים בקרבת המעבר ולכל מי שנמצא באזור המסומן באדום במפה להתפנות מיד.

🔸שהייה באזור זה מסכנת אתכם."

21:02: דיווח ראשוני: אדם בן 60 בפעולות החייאה בעקבות דוחק קיצוני בהפגנת הבימה.

20:43: ההתרעות - בעקבות ירי מתימן, הטיל התפוצץ בשטח פתוח.

20:36: אזעקות במרכז ובשפלה.

20:34: התרעות מקדימות בעקבות שיגורים מאיראן.

20:25: פיקוד העורף: מדיניות ההתגוננות ללא שינוי עד ליום שני, 06 באפריל 2026, בשעה 20:00.

(צילום: פיקוד העורף)

מטוס הופל על ידי איראן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודה בראיון לרשת NBC כי מטוס אמריקני הופל על ידי איראן. הנשיא אמר כי זה לא ישפיע על הלך הלחימה.

כוחות קרקעיים אמריקנים חילצו את אחד משני הטייסים בעוד כוחות קומנדו פועלים כעת לאיתור הטייס הנעדר השני.

הותר לפרסום

צה"ל התיר הערב לפרסום את דבר נפילתו של לוחם מגלן רס"ל גיא לודר הי"ד. לוחם הקומנדו נפל בקרב בדרום לבנון, באותו אירוע נפצע באורח קשה לוחם נוסף.

איראן דוחה את מאמצי המשא ומתן:

איראן הודיעה באופן רשמי כי לא תשתתף בשיחות שיזמה ארה"ב בפקיסטן. במקביל, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ באולטימטום לאיראן: "נותרו 48 שעות לפני שכל הגיהינום יומטר"; נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פרסם הבהרה חריפה בנוגע לאולטימטום שהציב להנהגה בטהרן, וציין כי נותרו יומיים בלבד עד לפקיעתו. "זוכרים כשנתתי לאיראן עשרה ימים להגיע להסכם או לפתוח את מצר הורמוז?", כתב הנשיא והוסיף כי "הזמן אוזל - נותרו 48 שעות לפני שכל הגיהינום יומטר עליהם. השבח לאל!".

תקיפת מפעלים על ידי צה"ל

במקביל להצהרות מוושינגטון, חיל האוויר תקף היום מספר מפעלים פטרוכימיים במשהאר שבדרום-מערב איראן. סגן מושל מחוז ח'וזסתאן לענייני ביטחון אישר כי מתקנים של מספר חברות נפגעו בתקיפה. בעקבות האירועים, פונו כלל העובדים מהיחידות התעשייתיות באזור זה.

ירי לישראל במהלך השבת

באזור המרכז אותרו כעשר זירות נפילה של טיל מתפזר ששוגר מאיראן, כאשר אחת מהן זוהתה בחניון סמוך לבסיס הקריה בתל אביב. ברמת גן נגרם נזק כבד לרכוש, ותושב שביתו נפגע תיאר את רגע הפיצוץ: "נכנסתי להתמגן בפינה שלי ופתאום - בום. חוץ מההלם, אני מרגיש מצוין".

מצר הורמוז

בזירה הימית, משמרות המהפכה טענו כי תקפו באמצעות כלי טיס בלתי מאויש את הספינה "MSC Ishika" במצר הורמוז, בטענה לקשר ישראלי. מצר זה, המהווה נתיב קריטי לאספקת הנפט העולמית, נחסם על ידי איראן במהלך ימי הלחימה האחרונים.

7
ברוך דיין האמת. הקב"ה מנסה אותנו בייסורים. חייבים להרבות באהבת חינם ובאמירת תהילים להצלחת כוחות הביטחון והחזרת הטייס הנעדר. יהי זכרו ברוך
משה
6
אוי לעיניים שכך רואות. 'הצור תמים פעלו'. צריך להכות בהם מכה ניצחת, שלא ירימו ראש. שבור שיניים לרשע! תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
יחיא
5
גיא, גיבור ישראל, תודה על ההקרבה של. עם ישראל חי הגיע הזמן להפסיק עם ה'הכלה'. צה"ל צריך להיכנס בכל הכוח, בלי רחמים על האויב, כדי שנוכל לחגוג את הפסח בשקט
גיא
4
מה זה 48 שעות? למחוק אותם תוך 48 שניות! שכל איראן תהיה גיהינום אחד גדול. הגיע הזמן להראות להם מי זה עם ישראל כשהוא מתעצבן
ז'וז'ו
3
ניסיתי ונפלאות עד אין מספר
אליהו מהצפון ליד לבנון
2
אני מכיר את הראש של החומייניסטים האלה– הם מבינים רק כוח ברוטלי אל תעצרו עד שהמשטר הזה יהיה היסטוריה. דם הלוחם שלנו יקר מכל המזרח התיכון
ציון
1
אין עוד מלבדו! ביבי, העם חזק ונותן לך גיבוי מלא להרוג, להשמיד ולאבד את זכר עמלק המודרני הגיע הזמן לחסל את כל ראשי הטרור בלבנון ואיראן בלי רחמים שכל הצבא האיראני משמרות המהפיכה והבסיג’ יהפכו לאפר ואבק תחת רגלי חיילנו הגיבורים. אמן סלה
יהודי גאה

