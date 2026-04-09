שערוריה בגרמניה: חבר הפרלמנט נתפס כשהוא מבצע הצדעה אנטישמית

חבר בית הנבחרים הגרמני - ה'בונדסטאג' מטעם מפלגת AfD, מתיאס מוסדורף, צפוי לעמוד לדין בברלין לאחר שבית המשפט אישר את הגשת כתב האישום נגדו, בגין ביצוע הצדעה נאצית.

על פי כתב האישום, מוסדורף נאשם ב"שימוש בסמלים של ארגונים בלתי חוקתיים" – עבירה חמורה בגרמניה. התביעה טוענת כי ב-22 ביוני 2023, במהלך ישיבת בונדסטאג, הוא בירך חבר מפלגה באזור המלתחות שבכניסה לבניין הפרלמנט, תוך ביצוע הצדעה במועל יד והקשת עקבים.

מוסדורף מצידו דחה את ההאשמות מכל וכל, והגדיר את הפרשה כ"ניסיון לרצח אופי פוליטי". גם לאחר הגשת כתב האישום בדצמבר טען כי מדובר בהאשמות "אבסורדיות".

הוא הוסיף כי התיק – המשתרע על פני כ-200 עמודים – נשען בעיקר על עדות של חברת פרלמנט לשעבר, בעוד שלדבריו עדים ישירים אחרים מכחישים את הגרסה.

מוסדורף, לשעבר מוזיקאי ומרצה באקדמיה, מכהן כחבר בונדסטאג מאז 2021, אז נבחר לראשונה כנציג מחוז צוויקאו – הישג ששחזר גם בבחירות 2025. בשנת 2025 אף עמד במוקד מחלוקת בתוך סיעתו, לאחר שיצא לנסיעה לרוסיה ללא אישור ונקנס על כך בקנס פנימי.