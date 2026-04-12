מיקרוסופט עוצרת את 'התוכנית  הגדולה בעולם'

ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט הודיעה בשבוע האחרון לשותפיה ולספקים כי היא משהה את רכישת קרדיטי לכידת הפחמן (Carbon Credits - נקרא גם 'קיבוע פחמן'), עסקאות שבהן משקיעים או חברות קונים "נקודות זכות" (קרדיטים) עבור פעולות שמנטרלות באופן אקטיבי פחמן דו-חמצני שכבר נפלט לאטמוספירה, כך לפי דיווח של Heatmap News. מדובר בצעד דרמטי בתחום שבשנה האחרונה כמעט כולו נשען על החברה הענקית מרדמונד - אשר אחראית ליותר מ־90% מכלל עסקאות לכידת הפחמן (Carbon Removal) בעולם בשנת 2025.

לכידת פחמן מתבצעת בשני ערוצים מרכזיים: הטכנולוגי והביולוגי. בערוץ הטכנולוגי, משתמשים במתקני סינון השואבים אוויר ומפרידים ממנו את ה-CO2 באמצעות חומרים כימיים סופחים, לאחר הלכידה, הגז נדחס למצב נוזלי ומוזרק לעומק האדמה לתוך שכבות סלע נקבוביות או מאגרי נפט מרוקנים, שם הוא עובר תהליך של מינרליזציה והופך לחלק מהסלע לאורך השנים.

במקביל, הערוץ הביולוגי מנצל את ה"טכנולוגיה" של הטבע - עצים וצמחייה - אשר בתהליך הפוטוסינתזה סופחים פחמן מהאטמוספירה והופכים אותו לביומסה (גזע, ענפים ושורשים), ובכך הם משמשים כ"מחסני פחמן" טבעיים ויעילים המקבעים אותו בתוך הרקמות שלהם ובאדמה שסביבם.

מיקרוסופט, שהתחייבה להפוך ל"חיובית פחמן" (carbon negative) עד שנת 2030, טוענת כי אין מדובר בהפסקה מוחלטת של הרכישות, אלא בבחינה מחודשת של תיק ההשקעות והאסטרטגיה שלה בהתאם לתנאי השוק. "אנו בוחנים מעת לעת את פורטפוליו לכידת הפחמן שלנו כדי לשמור על איזון מיטבי בדרך אל יעד 2030", נמסר מהחברה.

תעשייה שנבנתה על קונה אחת

לפי נתוני מיקרוסופט, החברה רכשה עד כה קרדיטים בהיקף של 45 מיליון טונות פחמן, בעוד שהקבוצה המתחרה Frontier שבראשות Stripe רכשה כ־1.8 מיליון בלבד. מחקר של BloombergNEF מצא כי מיקרוסופט היוותה 93% מכלל קניות הקרדיטים בעולם ב-2025, נתון שממחיש את התלות החריגה של ענף לכידת הפחמן בקונה יחידה.

אנליסטים מזהירים כי ההחלטה, גם אם זמנית, עלולה לערער את יסודות השוק הצעיר. אתר Carbon Pulse הגדיר את הצעד כ"מהלך המאיים להפוך על פיו ענף שברירי", ואילו CDR.fyi, העוקב אחרי נתוני התעשייה, ציין כי ללא רכישות מיקרוסופט - נפח החוזים הכולל ללכידת פחמן עמיד יצנח באופן חד.