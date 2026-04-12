לפחות 30 נהרגו

תקרית מחרידה: אתר תיירות פופולארי הפך למרחץ דמים 

לפחות 30 בני אדם נהרגו באירוע דוחק קטלני בהאיטי | הדוחק התרחש בכניסה לאתר שנחשב לאחד מיעדי התיירות הפופולריים במדינה | הגשם שירד באזור החמיר את התנאים ותרם להתפתחות האסון (בעולם)

הדוחק באתר בו אירע האסון (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

לפחות 30 בני אדם נהרגו באירוע דוחק קטלני בצפון האיטי, כך דווח בסוכנות הידיעות 'רויטרס'. האירוע התרחש במצודת לאפרייר, מבצר מהמאה ה־19 שנבנה זמן קצר לאחר עצמאותה של האיטי מצרפת.

הדוחק התרחש בכניסה לאתר, שנחשב לאחד מיעדי התיירות הפופולריים במדינה. במקום נכחו המוני מבקרים, בהם סטודנטים וצעירים רבים, שהגיעו להשתתף באירוע חגיגי שנערך מדי שנה באתר המורשת העולמית של אונסק"ו.

ראש הממשלה אליקס דידייה פילס-אימה הביע תנחומים למשפחות ההרוגים, ומסר כי הוא עומד לצידן בשעה קשה זו. הוא ציין כי באירוע נכחו צעירים רבים, אך לא מסר נתון רשמי על מספר ההרוגים ולא ידוע מי מהם נמנה עם הקורבנות.

על פי הרשויות, הגשם שירד באזור החמיר את התנאים ותרם להתפתחות האסון. התקרית מצטרפת לשורה של אירועים קשים הפוקדים את האיטי בשנים האחרונות, על רקע אלימות גוברת מצד כנופיות חמושות ועימותים עם כוחות הביטחון.

בשנים האחרונות ידעה המדינה גם אסונות נוספים, בהם פיצוץ מכלית דלק בשנת 2024 שגבה את חייהם של עשרות בני אדם, פיצוץ נוסף בשנת 2021 שבו נהרגו כ־90 בני אדם, וכן רעידת אדמה באותה שנה שהביאה למותם של כ־2,000 בני אדם.

