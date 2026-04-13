המלחמה הבאה?

רועדים מפחד | שר החוץ הטורקי: "נתניהו לא יכול בלי אויב - אנחנו הבאים בתור"

שר החוץ הטורקי טען שישראל מתכוונת לפתוח במלחמה במוקדם או במאוחר עם טורקיה, זאת משום שלטענתו נתניהו לא יכול בלי אויבים | שר החוץ הטורקי הביע את חששו מכך שישראל תפתח במלחמה עם טורקיה לאחר המלחמה עם איראן וחיזבאללה (חדשות) 

נשיא טורקיה ארדואן

שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן, טוען כי ממשלת ישראל עלולה לסמן את מדינתו כיעד צבאי ופוליטי עתידי.

בראיון שהעניק לסוכנות הידיעות הממשלתית "אנאדולו", הצהיר השר כי "אנו רואים שישראל עשויה לבקש להגדיר את טורקיה כיריבה חדשה לאחר איראן, שכן היא אינה יכולה לקיים את עצמה ללא אויב".

במהלך הראיון התייחס פידאן לשיתופי הפעולה המדיניים בים התיכון ותקף את הברית המשולשת בין יוון, קפריסין וישראל. לפי דבריו, התקרבות זו "לא מביאה יותר אמון, אלא מביאה רק יותר חוסר אמון. היא מביאה יותר בעיות ומלחמה". במקום זאת, קרא השר למדינות האזור להתחייב לשמירה על ריבונותן במסגרת "הסכם ביטחון אזורי" משותף, שיחליף את הבריתות הנוכחיות המדירות את טורקיה.

בכל הנוגע לזירה הסורית, הזהיר שר החוץ כי התקיפות הישראליות יוצרות "אזור בעייתי מרכזי" המהווה "סיכון רציני" לביטחונה הלאומי של טורקיה. הוא הוסיף כי להערכתו ישראל מרסנת כעת את צעדיה בסוריה רק בשל העימות הישיר מול טהראן, אך "היא עשויה לפעול כאשר התנאים יאפשרו זאת". פידאן השווה בין פעילות צה"ל בלבנון ללחימה בעזה, והאשים את ישראל בביצוע פעולות של הרס תשתיות ודילול אוכלוסייה.

למרות המתיחות, פידאן התייחס למאמצים הדיפלומטיים להפסקת אש וציין כי איראן וארצות הברית מגלות "כנות" ברצונן לסיים את העימות, בעוד ישראל היא הגורם המעכב. בנוסף, הביע השר תמיכה בפתרון משבר השיט במצר הורמוז בדרכי שלום בלבד. בסיום דבריו התייחס לפן הבינלאומי וציין כי פסגת נאט"ו הצפויה להתקיים באנקרה תהיה "אחת הפסגות החשובות ביותר בתולדות הברית".

7
מה שנכון... סוף סוף ערבי שמבין את "ביבי" יותר מהישראלים.
חרדי לא ביביסט
6
צודק מילחמה לביבי זה אמצעי להסחת דעת של האזרחים מהבעיות האמיתיות של המדינה
אמסלם
5
חבל דווקא אהבתי את הארמון של ארדואן
קרסיינסקי שולי
4
יש לי עצה פשוטה למי שלא רוצה להיחשב לאוייב ישראל: הפסיקו לאיים על ישראל בכל צעד ושעל. עד לפני עשור בערך היינו ביחסים ידידותיים מאוד עם טורקיה - ומי ששינה זאת היה ארדואן, לא ביבי.
סאטמארער
3
מכין את הקרקע לתקוף אותנו ואח''כ להאשים את ישראל
אביגדור
2
הוא לא מפחד הוא בסך הכל מכין את הקרקע לתירוץ למלחמה עם ישראל
נראה לי שלא הבנתם
1
ויש ממה לפחד...
טראמפ

