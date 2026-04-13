כיכר השבת
הסלמה בדרך?

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מודיע רשמית על תחילת המצור: "כל ספינה איראנית שתתקרב - תושמד"

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית הודיע באופן רשמי על תחילת המצור ימי במצרי הורמוז, והשמדת הצי האיראני.

הנשיא הכריז לפני זמן קצר (שני) על תחילתו של מצור צבאי במצרי הורמוז, תוך שהוא חושף כי כוחותיו השמידו כמעט כליל את יכולותיו הימיות של המשטר בטהרן.

​הנשיא טראמפ עדכן כי המצור הימי על מצרי הורמוז יצא לדרך, וציין כי "חיל הים האיראני מונח על קרקעית הים, מושמד לחלוטין - 158 ספינות". לדבריו, הפעולה הצבאית הנרחבת הובילה לנטרול כמעט מוחלט של הכוח הימי האיראני במרחב המצרים האסטרטגיים.

​בהתייחסו לכוחות שנותרו בידי , הבהיר הנשיא כי "מה שלא פגענו בו הוא מספרם הקטן של מה שהם מכנים ספינות התקפה מהירה, משום שלא ראינו בהן איום גדול". עם זאת, הוא שיגר אזהרה חריפה נגד כל ניסיון התגרות מצד אותם כלי שיט קטנים שטרם הושמדו.

​הנשיא הדגיש בדבריו כי "אם אחת מהספינות הללו תתקרב למצור שלנו, היא תחוסל מיד, תוך שימוש באותה שיטת הריגה שאנו משתמשים בה נגד סוחרי סמים בסירות בים". הוא הוסיף ותיאר את אופי התגובה האמריקנית הצפויה במקרה של הפרת המצור ככזו שהיא "מהיר ואכזרי".

​לסיום קשר הנשיא בין המיומנות המבצעית בים לבין המאבק בהברחות, וציין כי "98.2% מהסמים הנכנסים לארה"ב דרך האוקיינוס או הים נעצרו".

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, בשלב זה של המלחמה נותרו הספינות הקטנות והמהירות של הצי האיראני האתגר המרכזי של ארה"ב במצרי הורמוז.

למרות שרוב מוחלט של כלי השיט של הצי האיראני הושמדו, עדיין נותרו סירות המנוע המהירות אתגר משמעותי עבור הצבא האמריקני משום שהן קשות לאיתור והשמדה.

כאמור, הנשיא האמריקני אישר כי ארה"ב לא ייחסה לאותם כלי שיט חשיבות מיוחדת, דבר שמתברר כעת כטעות אסטרטגית.

הלילה (שני) פרסמה סנטקום הודעה על תחילת המצור הימי בשעה 10:00 שעון החוף המזרחי של ארה"ב.

"כוחות הפיקוד המרכזי של ארה"ב (CENTCOM) יתחילו ליישם חסם על כל התעבורה הימית הנכנסת ויוצאת מנמלי איראן ב-13 באפריל בשעה 10:00 שעון מזרח ארה"ב, בהתאם להכרזת הנשיא.

המצור ייאכף באופן בלתי משוחד נגד כלי שיט מכל המדינות הנכנסות או יוצאות מנמלי איראן ואזורי חוף, כולל כל הנמלים האיראניים במפרץ הערבי ובמפרץ עומאן. כוחות CENTCOM לא יפריעו לחופש השיט של כלי שיט העוברים במצר הורמוז אל נמלים שאינם איראניים וממנו.

מידע נוסף יימסר לימאים מסחריים באמצעות הודעה רשמית לפני תחילת המצור. מומלץ לכל הימאים לעקוב אחר שידורי "הודעה לימאים" וליצור קשר עם כוחות חיל הים האמריקאי בערוץ 16 מגשר לגשר בעת פעילות במפרץ עומאן ובגישות למצר הורמוז".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אומרים שבזכות התפילות של תשבר.....
היהודי הנצחי
6
הכול מאיתו יתברך לב מלכים ושרים ביד ה' צריך להתחזק בתפילה ולימוד כי בסוף רק הזכויות של התורה מגנות עלינו ולא כוחו ועוצם ידו של בשר ודם
ישראל
5
הרשעים האלו האייתולות תבוא חרבם בלבם ה' ייתן עצה וגבורה לחיילים שלנו יכו אותם מכה ניצחת יהיו כמיץ לפני רוח ומלאך ה' דוחה למחוק את הרשעה הזאת מן העולם יימח שמם וזכרם
סולטנה
4
אסור להסס כל רגע של שיהוי הוא סכנה קיומית חייבים מכה מקדימה חזקה קטלנית שתשמיד את היכולות של איראן לשנים קדימה צריך הכרעה
אריק
3
אני מכיר את המנוולים האלה רק כוח הם מבינים תפרקו להם את הגרעין ותשלחו אותם לתקופת האבן חיילי בהמנא (מזל רע) לכל ההנהגה שלהם
מנשה
2
נו, עוד פעם נוהל קרב? זה כמו הדיאטה שלי הרבה הצהרות ביום ראשון ובחמישי אנחנו כבר מעבירים להם מזוודות של דולרים כדי שישמרו על השקט. חמינאי רועד? הוא בטח רועד מרוב צחוק פלאטה של שבת על הפנים שלנו
בכר
1
עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע אנו קוראים תהילים ומתפללים על הצלחת חיילי צה״ל ושמירת עם ישראל מול חיזבאללה פרקי התהילים: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, ק״ל, קמ״ב. יהי רצון שה׳ ייתן כוח ביטחון והצלחה לחיילי ישראל ויביא ישועה מהירה לכלל ישראל
דוד

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר