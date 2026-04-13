כיכר השבת
"או שיתנו לנו - או שניקח"

הנשיא טראמפ בהצהרה לא צפויה: "האיראנים התקשרו הבוקר ורצו עסקה, אבל לא רצו לוותר על הגרעין"

הנשיא טראמפ הודיע תוך זמן קצר על קיום הצהרה מיוחדת, וכמובן התייחס לאיראן וטען: "האיראנים התקשרו הבוקר להגיד שהם רוצים עסקה, אבל לא הסכימו לוותר על הגרעין" | ההצהרה המלאה (חדשות בעולם)

4תגובות
טראמפ, היום בוושינגטון (צילומסך)

נשיא ארצות הברית טראמפ, הודיע היום (שני) בפתע לכתבי הבית הלבן, כי הוא מתכנן לקיים הצהרה בנוגע ל.

דקות לפני ההצהרה כתב ברשת החברתית: "34 ספינות עברו אתמול במצר הורמוז, המספר הגבוה ביותר מאז החל ה"סגר הטפשי".

בפתח ההצהרה אמר הנשיא: "התקשרו הבוקר מאיראן האנשים הנכונים, רוצים לדבר אבל לא מוכנים לוותר על הגרעין".

טראמפ המשיך להתייחס לנושא הגרעין ואמר: "או שהאיראנים יתנו לנו את האורניום המועשר או שניקח אותו".

לדברי הנשיא בהצהרה: "ייתכן מאוד שהסיפור ייסתיים בקרוב, קיבלנו טלפון מהאנשים הנכונים והם רוצים עסקה. לא נוכל לתת לאיראן לאיים על שאר העולם".

"לאיראן לא יהיה נשק גרעיני", המשיך טראמפ ואמר: "אם איראן לא תוותר עליו - אז לא יהיה שום הסכם איתם, נכון לעכשיו אין אש ויש מצור".

למרות שההצהרה הייתה צפויה להיות דרמטית בשל סד הזמנים הצפוף בו היא נקבעה, הנשיא לא אמר דברים דרמטיים ולסיום אמר: "מספר מדינות הציעו לסייע במצור - נודיע על זה כנראה מחר".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (97%)

לא (3%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
כל היום בלה בלה יאללה תפעל כבר קח להם את המטרה שלשם זה התכנסנו בממ"דים
ביטון
3
עוד שעה הוא יגיד חתמנו הסכם עם איראן וואלה איזה מהבול זה
הילה
2
בסדר יאלה שחרר אותנו כבר כול רגע מבלבל תשכל שערי הגהנום יפתחו כבר שנה שומעים את השטויות האלה בנתיים כלום ושום דבר
נילי
1
לא אמר לפני יומיים השמדנו לאיראנים את כל הספינות
קרני

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר