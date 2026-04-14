דרמה בצרפת: חקירה נפתחה נגד משרד הנשיא מקרון - התובעים סורבו כניסה לארמון

חוקרי משטרה ותובעים ביקשו להיכנס היום לארמון האליזה בו שוכן נשיא צרפת, על מנת לבצע חיפוש במשרדים בעקבות חשדות לעבירות שוחד והפרת אמונים | לפי הדיווחים, הארמון נשען על חוק החסינות ומנע מהתובעים להכנס למתחם | החשדות מתפרסים על פני לא פחות מ-20 שנה (חדשות) 

דרמה בפריז: ארמון האליזה מנע מחוקרי הפרקליטות לבצע פשיטה במתחם הנשיאות לאחר חקירה חשאית שנפתחה נגד משרדו של מקרון.

לפי הדיווחים בצרפת, החוקרים הגיעו לארמון במסגרת פרשת שוחד והטיית מכרזים סביב טקסי הפנתיאון היוקרתיים, אך נבלמו בשל חסינות הנשיא.

הפרקליטות הלאומית לענייני כספים בצרפת מנהלת חקירה נרחבת בחשד לעבירות שוחד, הפרת אמונים והטיית מכרזים, הקשורות לארגון טקסי הקבורה הממלכתיים בפנתיאון. במסגרת זו, פשטו היום חוקרים על מספר מוקדים ובתים פרטיים, אולם כניסתם לארמון האליזה נחסמה על ידי אנשי הנשיאות.

הסירוב לבצע את החיפוש בתוך הארמון נומק באמצעות חסינות חוקתית. התובע הפיננסי, פסקל פראש, ציין בהודעתו כי לנציגי הפרקליטות נמסר שעל פי החוק "סעיף 67 לחוקה מקנה חסינות למבנים הקשורים לנשיאות הרפובליקה".

באליזה אישרו את הפרטים ומסרו כי "חוקרים התייצבו הבוקר במשרדי נשיאות הרפובליקה". עם זאת, בנשיאות הבהירו כי ישתפו פעולה באופן חלקי, וכי "נמסר להם כי מסמכים של עובדי האליזה, הניתנים להפרדה מפעילות ראש המדינה ולפיכך ניתנים להעברה, יועברו אליהם על פי דרישה".

הפרשה החלה להתפתח באוקטובר האחרון, בעקבות חשדות כי חברת הפקות מסוימת קיבלה בלעדיות על ארגון הטקסים הממלכתיים במשך למעלה משני עשורים. על פי הדיווחים, עלותו של כל טקס נאמדת בכ-2 מיליון אירו, מה שמעלה תהיות לגבי תקינות הליכי ההתקשרות של המרכז למונומנטים לאומיים.

סעיף החוקה שעליו נשען האליזה קובע כי נשיא הרפובליקה אינו נושא באחריות על פעולות שבוצעו במסגרת תפקידו. המשמעות היא שלא ניתן לחייבו להעיד או לבצע נגדו פעולות חקירה וחיפוש במתחמים השמורים לו במהלך תקופת כהונתו.

