​האקרים המזוהים עם מוסקבה חשפו בטעות מידע רגיש שהוביל לגילוי מסע ריגול נרחב, במסגרתו נפרצו יותר מ-170 חשבונות דואר אלקטרוני של תובעים וחוקרים באוקראינה, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות 'רויטרס'.

לפי נתונים שנחשפו, המבצע הרוסי נועד לעקוב מקרוב אחר גורמי אכיפת החוק האוקראינים האמונים על חשיפת משתפי פעולה ומיגור השחיתות במדינה.

​המידע נחשף על ידי "Ctrl-Alt-Intel", קולקטיב חוקרי סייבר בריטי-אמריקאי, שמצא את הנתונים לאחר שהושארו גלויים ברשת בשל רשלנות של התוקפים.

הקולקטיב מסר כי "האקרים פשוט עשו טעות מבצעית ענקית. הם השאירו את הדלת הקדמית שלהם פתוחה לרווחה". מהנתונים עולה כי בין ספטמבר 2024 למרץ 2026 נפרצו לפחות 284 תיבות דואר ברחבי אירופה.

​המתקפה לא הוגבלה רק לשטחי אוקראינה ופגעה קשות גם במדינות נאט"ו והבלקן. ברומניה נפרצו לפחות 67 חשבונות דואר של חיל האוויר, כולל גישה לבסיסי נאט"ו, בעוד שביוון נפרצו 27 תיבות דואר של המטה הכללי של הצבא. גם בבולגריה ובסרביה זוהו חדירות לחשבונות של פקידי ממשל ואנשי אקדמיה.

​באוקראינה, ההאקרים התמקדו בגופים אסטרטגיים כמו משרד התובע המיוחד בתחום ההגנה והסוכנות לניהול נכסים תפוסים.

בין הקורבנות זוהו ירוסלבה מקסימנקו, שעמדה בראש הסוכנות, וסגן מנהל מרכז ההדרכה של התובעים בקייב, אולג דוקה. כמו כן, נגנב מידע מחשבונו של עובד בכיר במשרד התובע המיוחד למלחמה בשחיתות.

​מומחי סייבר שניתחו את הממצאים ייחסו את הפעילות ליחידת הריגול הרוסית המוכרת כ"Fancy Bear", אם כי קיימת מחלוקת בין החוקרים לגבי הזיהוי המדויק של היחידה הצבאית המעורבת.

​שגרירות רוסיה בוושינגטון בחרה שלא להגיב לרויטרס על הממצאים. צוות התגובה לאירועי מחשב של אוקראינה אישר בפני רויטרס כי הוא מודע לפריצות וחלקן כבר נחקרו על ידו בעבר.