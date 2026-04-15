אונייה רוסית נושאת דגן עגנה לאחרונה בישראל, הדבר גרר משבר דיפלומטי בין ירושלים לקייב, כך לפי פוסט שפרסם שר החוץ האוקראיני אנדריי סיביהה.

"הפניתי גם תשומת לב לספינה רוסית הנושאת דגן שגונבו מאוקראינה, שאושרה לעגון באחד מנמלי ישראל. הדגשתי כי ייצוא בלתי חוקי של תוצרת חקלאית גנובה מאוקראינה הוא חלק ממאמץ המלחמה הרחב יותר של רוסיה. מסחר בלתי חוקי כזה בסחורות גנובות אסור לאפשר", תיאר שר החוץ האוקראיני בפוסט.

המדובר כאמור בתבואה שצמחה באחד ממחוזותיה הכבושים של אוקראינה על ידי רוסיה, אזורים אותם היא מכירה כאוקראינים ואת התבואה הצומחת שם - כגנובה.

לפי הערכות שפורסמו ב'רויטרס', מתחילת המלחמה "גנבה" רוסיה כ-15 מיליון טון תבואה מאזורים שנכבשו על ידה מתחילת המלחמה.

עם זאת, השיחה עם גדעון סער עסקה ככל הנראה גם באיראן - בעלת בריתה הקרובה של רוסיה.

"אישררנו מחדש את האינטרס ההדדי שלנו בקידום סדר היום הדו-צדדי ובשמירה על דיאלוג פעיל, כולל בנושאים הקשורים לביטחון", אמר סיבייה.