כיכר השבת
אינטרסים משותפים נגד איראן

אונייה רוסית עם דגן גנוב עגנה בישראל - שר החוץ קיבל טלפון מקייב

אונייה רוסית עם תבואה שמקורה ממחוז כבוש באוקראינה הורשתה לעגון בישראל, הדבר גרר תגובה מיידית של שר החוץ האוקראיני | האחרון אישר כי שוחח עם מקבילו הישראלי גדעון סער והעביר את מורת רוחו בנושא (חדשות) 

נמל חיפה, אילוסטרציה (צילום: גיאודרונס)

אונייה רוסית נושאת דגן עגנה לאחרונה בישראל, הדבר גרר משבר דיפלומטי בין ירושלים לקייב, כך לפי פוסט שפרסם שר החוץ האוקראיני אנדריי סיביהה.

"הפניתי גם תשומת לב לספינה רוסית הנושאת דגן שגונבו מאוקראינה, שאושרה לעגון באחד מנמלי ישראל. הדגשתי כי ייצוא בלתי חוקי של תוצרת חקלאית גנובה מאוקראינה הוא חלק ממאמץ המלחמה הרחב יותר של רוסיה. מסחר בלתי חוקי כזה בסחורות גנובות אסור לאפשר", תיאר שר החוץ האוקראיני בפוסט.

המדובר כאמור בתבואה שצמחה באחד ממחוזותיה הכבושים של אוקראינה על ידי רוסיה, אזורים אותם היא מכירה כאוקראינים ואת התבואה הצומחת שם - כגנובה.

לפי הערכות שפורסמו ב'רויטרס', מתחילת המלחמה "גנבה" רוסיה כ-15 מיליון טון תבואה מאזורים שנכבשו על ידה מתחילת המלחמה.

עם זאת, השיחה עם גדעון סער עסקה ככל הנראה גם באיראן - בעלת בריתה הקרובה של רוסיה.

"אישררנו מחדש את האינטרס ההדדי שלנו בקידום סדר היום הדו-צדדי ובשמירה על דיאלוג פעיל, כולל בנושאים הקשורים לביטחון", אמר סיבייה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר