כיכר השבת
למרות הפוסט של טראמפ

דיווח | נשיא לבנון הודיע לרוביו: "לא מוכן לשוחח עם נתניהו"

דיווחים מעלים כי נשיא לבנון ג'וזף עאון הודיע למזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו כי הוא מסרב לשוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו | הדיווח מגיע לאחר שהנשיא טראמפ פרסם ברשת החברתית שלו כי צפויה שיחה היסטורית בין שני המנהיגים (חדשות) 

הנשיא והרמטכ"ל לשעבר בצבא לבנון ג'וזף עאון (צילום: US ARMY)

למרות הודעתו של הנשיא טראמפ על שיחה היסטורית קרובה בין נשיא לבנון ג'וזף עאון ל, נראה כי השיחה המתוכננת לא תתקיים.

לפי הדיווחים, השיחה שאמורה הייתה להתקיים בנוכחות טלפונית של מזכיר המדינה מרקו רוביו תתבטל, למרות שהנשיא הלבנוני פינה את לו"ז אחר הצהריים על מנת לקיימה.

לפי דיווח ברשת LCBI הלבנונית, נשיא לבנון הודיע בשיחה עם מזכיר המדינה כי הוא מסרב לכך שראש הממשלה נתניהו יצטרף לשיחה, מה שהביא ככל הנראה לסיומה.

הלילה, כתב נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו כי שיחה היסטורית בין נתניהו לעאון צפויה להתקיים במהלך היום.

"מנסה ליצור קצת מרווח נשימה בין ישראל ללבנון. עבר זמן רב מאז ששני המנהיגים דיברו, בערך 34 שנים. זה יקרה מחר. נחמד!", כתב הנשיא טראמפ.

כעת נראה כאמור כי השיחה לא תתקיים בסופו של דבר, למרות הפגישה ההיסטורית בין שגרירי ישראל ולבנון בארה"ב.

