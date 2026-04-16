ארצות הברית פתחה במבצע צבאי לפינוי מוקשים ימיים במצר הורמוז, בניסיון לאבטח מחדש את נתיב הסחר הקריטי ולחדש את אספקת האנרגיה העולמית, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

המהלך מגיע לאחר שפעילות איראנית במרחב הובילה לשיבושים קשים בשיט המסחרי, שהחמירו מאז המתקפות המשולבות של ארצות הברית וישראל נגד איראן בשלהי חודש פברואר האחרון.

על פי דיווחים, איראן הטמינה לאחרונה כ-12 מוקשים בנתיבי המים, ועל אף הצהרת הנשיא דונלד טראמפ כי כל הספינות האיראניות להנחת מוקשים הוטבעו, מומחים מעריכים כי קיים סיכון להצבת מטענים נוספים. "לוחמת מוקשים היא אפקטיבית מכיוון שהמכשירים זולים, עלות הפינוי שלהם גבוהה, ואפילו האיום של שדה מוקשים מספיק כדי לעצור ספינות, במיוחד ספינות מסחריות", הסביר ג'ון פנטרית', אדמירל בדימוס בצי הבריטי המשמש כיום כיועץ בשיחה עם 'רויטרס'.

הצי האמריקני נשען במבצע זה על מערך טכנולוגי מתקדם הכולל כלי שיט חופיים חדישים, כטב"מים ורובוטים המופעלים מרחוק. המערכות החדשות, בהן ה-"ארצ'רפיש" המצויד במטען נפץ ומצלמות, נועדו לאתר ולהשמיד מוקשים מבלי לסכן חיי אדם בתוך שדה המוקשים. בנוסף, הצי עושה שימוש בסנסורים ובבינה מלאכותית לניתוח נתונים מהיר של עצמים חשודים בקרקעית הים.

למרות הקדמה הטכנולוגית, מומחים וקצינים בכירים מזהירים כי תהליך הפינוי צפוי להיות ממושך ומסוכן, ועלול להימשך בין שבועיים לשלושה שבועות. החשש המרכזי הוא מפני מתקפות איראניות על הצוותים הפועלים בשטח בזמן עבודתם האטית. אדמירל דריל קאודל, ראש המבצעים הימיים, ציין כי "מציאת והשמדת מוקשים גוזלת זמן רב. זה משאיר את יכולת פינוי המוקשים פגיעה".