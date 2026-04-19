נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העניק היום (ראשון) ראיון לוחמני במיוחד לרשת פוקס ניוז, בו הציג אולטימטום חריף למשטר בטהרן.

טראמפ הבהיר כי המצב הנוכחי הוא בגדר הזדמנות אחרונה לאיראן, והזהיר בנחרצות כי "אם איראן לא תחתום על ההסכם הזה, כל המדינה תתפוצץ". לדבריו, המתיחות המתמשכת וסוגיית הגרעין מחייבים פתרון מיידי שלא יחזור על טעויות העבר.

הנשיא פירט את ההשלכות הצבאיות של כישלון המשא ומתן והצהיר: "אם ההסכם לא יושלם... אני אהרוס את הגשרים ואת תחנות הכוח שלהם... אם הם לא יחתמו על זה, כל המדינה תתפוצץ".

הוא הוסיף כי הממשל נחוש למנוע התחמשות גרעינית בכל מחיר, וציין כי "אנחנו מוכנים לפגוע בהם חזק יותר מכפי ששום מדינה נפגעה אי פעם, כי אי אפשר לאפשר להם נשק גרעיני".

לפי דברי טראמפ, איראן כבר הביעה הסכמה לסעיפים רבים בהסכם, אך הוא הזהיר מפני חזרה למתווה הסכם הגרעין מ-2015.

כחלק מהמהלכים הדיפלומטיים, ציין הנשיא כי שליחים מיוחדים, בהם ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, יצאו לפגישות בפקיסטן ביום שני הקרוב. הוא התייחס למאבק פנימי באיראן בין גורמים מתונים ל"משוגעים", וטען כי ארצות הברית כבר ביצעה בפועל שינוי משטר בכפייה מסוים.

טראמפ סיכם כי המתיחות קרובה לסיום, אך הדגיש כי ימשיך במדיניות הלחץ המקסימלי, הכוללת סגר ימי ואיומים על תשתיות. הוא האשים את איראן בהרג אמריקאים לאורך שנים וטען כי בעוד שבעבר איש לא התעמת איתם, כעת המצב השתנה.

"הם התחכמו קצת, אף אחד לא התעמת איתם עד עכשיו – ואנחנו כן", חתם הנשיא את דבריו בנושא.