כיכר השבת
המלחמה חוזרת?

איראן לא אישרה את הגעתה לשיחות - וחוששת מתרגיל הטעיה של טראמפ

טהרן טרם אישרה הגעה לשיחות המשא ומתן שצפויות להתקיים ביום שלישי הקרוב עם נציגיו של הנשיא טראמפ וסגן הנשיא ואנס | האיראנים חושדים בטראמפ כי הוא למעשה מתכנן תרגיל הטעיה לפני מתקפת פתע מחודשת על איראן | טראמפ לחדשות 12: "יש לי תחושה טובה לגבי ההסכם" (חדשות) 

מטוס קרב ישראלי בדרך לאיראן (צילום: Nati Shohat/Flash90)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי גובשו ההבנות העקרוניות הנדרשות להסדר מול . בשיחה שקיים הנשיא עם הכתב ברק רביד מחדשות 12 הוא הביע אופטימיות בנוגע לאפשרות של חתימה על הסכם בתקופה הקרובה.

"אני מרגיש טוב לגבי זה. הקונספט של ההסכם כבר סגור. אני חושב שיש לנו סיכוי טוב מאוד להשלים את זה", דברי הנשיא בשיחה. דברים אלו מגיעים לקראת יציאת משלחת אמריקנית רמת דרג ביום שלישי הקרוב לאיסלאמאבאד.

במשלחת שתיקח חלק בשיחות בפקיסטן צפויים להשתתף סגן הנשיא ג'יי.די ואנס והשליחים המיוחדים ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף. למרות הצהרות הנשיא, גורמים המעורבים במשא ומתן מבהירים כי קיימות מחלוקות עמוקות בסוגיות העשרת האורניום.

לפי הדיווחים, איראן עדיין לא אישרה למעשה את הגעתה לשיחות המשא ומתן, מה שמעמיד בסימן שאלה אחד גדול את ההליך כולו.

לפי אותו דיווח של רביד, האיראנים חושדים כי הנשיא טראמפ מכין למעשה מלכודת לאיראן בשליחת כוחות נוספים במקביל לנסיונות משא ומתן כביכול שנועדו להרדים את האויב.

המתווכים ממצרים, טורקיה ופקיסטן פועלים כעת לקידום פתרון ביניים שיכלול את הארכת הפסקת האש הקיימת ב-45 עד 60 ימים נוספים. המטרה היא לייצר שהות נוספת למיצוי המגעים המדיניים בין הצדדים.

במקביל למאמץ הדיפלומטי, הממשל האמריקני נערך לאפשרות של כישלון בשיחות. הנשיא טראמפ הבהיר כי אם לא תושג עסקה, ארה"ב תפתח במערכה צבאית שתכלול "הפצצות מסיביות" נגד גשרים ותחנות כוח באיראן. "נפציץ אותם כפי שאף מדינה מעולם לא הופצצה", אמר מוקדם יותר היום טראמפ לפוקס ניוז.

האיום הצבאי מגיע לאחר דיון שקיים טראמפ בחדר המצב בבית הלבן בעקבות תוקפנות איראנית במצר הורמוז והחלטתה לסגור מחדש את המצר. גורם אמריקני ציין כי הנשיא נחוש לסיים את המלחמה, אך לא יסכים לחתום על הסכם בכל מחיר.

כאמור, בטהראן מגיבים בחשדנות רבה להצהרות מוושינגטון ומסרבים בשלב זה לאשר את השתתפותם בסבב השיחות הקרוב. גורמים באיראן הגדירו את דברי האופטימיות של טראמפ כ"הונאה" שנועדה להסוות הכנות למתקפת פתע.

איראןמשא ומתןברק רביד

אין אמונה באיראנים והחשדנות שלהם היא הסימן הכי טוב שטראמפ עושה עבודה טובה הגיע הזמן למתקפת פתע שתוריד את המשטר הזה על הברכיים רק עוצמה ביטחונית תביא שקט
ישי
איראן חוששת מהונאה? הרי הם בעצמם אבי אבות ההונאה! מידה כנגד מידה טראמפ קרא את המפה נכון אם לא יכנעו יקבלו מכה שתזעזע את כל טהרן אין רחמים על אכזרים
רונן
לא הבנתי את ההיגיון, נניח שיש בסיס באמת לחשד שהאמריקאים יבצעו מתקפת פתע, מה זה מונע מהם להפגש גם על הסיכוי הקטן שהם באמת לא יתקפו. תפגשו ותתכוננו בו זמנית למתקפה. טוב, מעולם לא הבנתי את ההיגיון האיראני.
אליהו פריד
בתמונה "מטוס קרב ישראלי בדרך לאיראן" יש טעות שהרי לא יכול להיות שהוא בדרך לאיראן שהרי הוא לא חמוש (מכילים נרטיקים לא נחשבים)
אלמוני

