תיעוד: הירי על הספינה האיראנית

הדד-ליין להפסקת האש מתקרב - וההודעה האיראנית שתרגיז את טראמפ | זה מה שצפוי בימים הקרובים

הדד-ליין להפסקת האש עליה הכריז הנשיא טראמפ לפני מעט פחות משבועיים מתקרב, ואיתו גם הלחץ בוושינגטון ובטהרן מפני חידוש אקטיבי של הלחימה | התקיפה האמריקנית על מכלית איראנית אמש הגבירה את הסיכויים לסיום הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן - וחזרה ללחימה עצימה בשמי טהרן | בינתיים, האיראנים הודיעו: אנחנו לא מגיעים לשיחות | זה מה שצפוי לקרות (מדיני) 

התקיפה על המכלית האיראנית (צילום: משרד המלחמה של ארה"ב)

לראשונה מאז תחילת הפסקת האש, ארה"ב תקפה אמש (ראשון) מכלית נפט איראנית שניסתה לשבור את המצור על נמלי .

מדובר בפעם הראשונה שארה"ב עושה שימוש התקפי בספינות הצי שלה מאז החליטו ארה"ב ואיראן להשהות את העימות הצבאי ביניהן.

התגובה האיראנית לא איחרה לבוא: "אנו מזהירים כי הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית של איראן יגיבו בקרוב ויפעלו נגד הפיראטיות המזוינת הזו של הצבא האמריקאי", אמר דובר צבאי איראני.

ההשלכה העיקרית של התקיפה האמריקנית על ספינה הנושאת דגל איראנית תתבטא ככל הנראה בהימנעות של איראן מלשלוח נציגים לשיחות המשא ומתן באיסלאמבד, פגישה שמלכתחילה לא התחייבה להגיע אליה.

המשמעות: הפסקת האש בת השבועיים תסתיים, ונשיא ארה"ב ייאלץ מחר בלילה לקבל החלטה אם לקיים את הבטחתו "להפציץ כל גשר ותחנת כוח במדינה אם לא ייחתם הסכם".

כאמור, איראן מעולם לא הודיעה כי תשלח נציגים לשיחות עם ואנס, קושנר וויטקוף, והסיכויים כעת למפגש כזה פחתו עוד יותר, גם אם שיחות מאחורי הקלעים מתקיימות כל העת, לפי הדיווחים.

במידה ויחליט טראמפ להאריך פעם נוספת את הפסקת האש, איראן תוכל לראות זאת כאקט של חולשה מצד הנשיא האמריקני וכהוכחה נוספת לכך שארה"ב פשוט רוצה לסיים עם האירוע.

בינתיים, הרטוריקה הרשמית באיראן נוטה באופן משמעותי לכיוון מלחמה עם ארה"ב. בתקשורת האיראנית דווח כי איראן לא תשלח נציגים לאסלאמבד, בעקבות הפרת הפסקת האש לדבריה על ידי ארה"ב.

ייתכן גם שהנשיא טראמפ לא יורה על חידוש אקטיבי של הלחימה למרות סיום הפסקת האש ואיומיו ביממה האחרונה, אלא ימשיך את המצור המכלה את כספה של טהרן - הפסד של מאות מיליוני דולרים בכל יום.

באירופה מתחילים לחשוש מפני מחסור בדלקים, בפרט בדלק סילוני המיועד למטוסים מסחריים. גורמים באירופה מזהירים כי נותרו שבועיים-שלושה בלבד עד שיחלו לבטל טיסות בעקבות מחסור בדלק. בעקבות התקיפה האמריקנית אמש, זינקו מחירי הנפט בכחמישה אחוזים תוך דקות.

הבוקר, הודיע משרד החוץ האיראני באופן רשמי כי נציגיו לא יגיעו לשיחות המשא ומתן באיסלמאבד.

תוכן שאסור לפספס:

חחח מה זה אתם יורים עם רובה פיקות ? חשבתי נראה איזה טיל 😂
אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

