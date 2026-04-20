שיא בפריז: יצירה נדירה נמכרה ב-12 מיליון דולר לאחר מאה שנה

בערב מכירות גדול בבירה הצרפתית, רשם בית המכירות סותבי'ס הישג מרשים במכירה הפומבית של "אמנות מודרנית ועכשווית" שנערכה ב-16 באפריל. הכוכבת הבלתי מעורערת של הערב הייתה היצירה "Vétheuil, effet du matin" של קלוד מונה, שנמכרה תמורת 12.01 מיליון דולר (כ-10.2 מיליון אירו) – המחיר הגבוה ביותר ששולם אי פעם עבור עבודה של האמן במכירה פומבית על אדמת צרפת.

האוצרות שהתגלו מחדש

ההתרגשות סביב המכירה נבעה בעיקר מהעובדה ששתי היצירות המרכזיות של מונה שהוצעו בה – "Vétheuil, effet du matin" (1901) ו-"Les Îles de Port-Villez" (1883) – הוחזקו באותה משפחה בצרפת במשך עשרות שנים ולא נראו בציבור מאז תחילת המאה ה-20.

היצירה "Vétheuil", המתארת את הכפר הצרפתי באפקט של אור בוקר, עקפה בקלות את הערכות המוקדמות שעמדו על כ-6-8 מיליון אירו. עבודה זו היא השנייה בסדרה של 15 ציורים שביצע מונה מאותה נקודת מבט, והיא נחשבת למבשרת את סגנונו המאוחר והמופשט יותר, שהגיע לשיאו בסדרת "חבצלות המים" המפורסמת.

היצירה השנייה, "Les Îles de Port-Villez", שנכתבה ב-1883 מתוך סירת הסטודיו המפורסמת של מונה, נמכרה תמורת כ-7.6 מיליון דולר (6.5 מיליון אירו), הרבה מעבר להערכה המקורית שעמדה על כ-3-5 מיליון אירו בלבד.

רוח גבית לשוק האמנות בצרפת

המכירה כולה הניבה סכום כולל של כ-41.15 מיליון דולר (34.93 מיליון אירו), נתון שעבר את הרף העליון של התחזיות המוקדמות. מתוך 36 הפריטים שהוצעו, נמכרו 32, מה שמעיד על שיעור הצלחה גבוה של 89%.

מעבר לשיאים של מונה, נרשמו בערב הצלחות נוספות. יצירה של גרהרד ריכטר ("ללא כותרת", 1995) הדהימה את האולם כשנמכרה ב-558 אלף דולר - מעל 500% מהערכתה המינימלית. עבודה של לוצ'יו פונטנה, "Concetto Spaziale, Attese" (1968), נמכרה ב-2.41 מיליון דולר.

אורלי ונדוורד, ראש מחלקת האמנות המודרנית והעכשווית בסותבי'ס פריז, מסרה בסיום הערב: "ההצעות האינטנסיביות שהגיעו מכל רחבי העולם מדגישות את ההתלהבות המתמשכת של אספנים ליצירות מופת אימפרסיוניסטיות, המוצגות בדיוק במקום שבו נוצרו".